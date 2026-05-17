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Política y Economía

Milei revivió su batalla contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos

El Presidente cruzó a quienes lo trataron de “loco” en el pasado y aseguró que el “desastre” del progresismo cultural es cada vez más evidente a nivel global.

Milei revivió su batalla contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos
17 de Mayo de 2026 | 13:35

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El presidente Javier Milei volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.

Según se supo, el detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la "Teoría Francesa", corriente a la que acusó de dar a luz a "la peor de las m.... ideológicas"

Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron”. Para cerrar, remató con una frase fiel a su estilo: “Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro’ y lo trataron de loco...”.

Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo. A principios de 2025, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando con dureza contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.

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