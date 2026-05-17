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Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un micro en Australia 

El hecho ocurrió el jueves por la tarde cuando el vehículo realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach.

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un micro en Australia 
17 de Mayo de 2026 | 10:25

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Una joven argentina de 26 años murió tras el vuelco de un micro en el noreste de Australia, en un accidente que dejó además decenas de heridos y que es investigado por las autoridades locales. La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario y única fallecida del siniestro.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde cuando el vehículo —operado por FlixBus— realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach y volcó sobre la autopista Bruce Highway, a la altura de la localidad de Gumlu, en el estado de Queensland.

Andreatta fue trasladada a un hospital tras el accidente, pero murió a causa de las heridas sufridas. Las autoridades confirmaron su identidad recién en las últimas horas.

Más de 29 pasajeros, varios heridos

En el micro viajaban otras 29 personas, en su mayoría turistas extranjeros, que resultaron con lesiones de distinta gravedad. Varios de ellos fueron derivados a centros de salud en Townsville, Ayr y Bowen, mientras que algunos permanecían internados en estado delicado.

El siniestro movilizó un amplio operativo de emergencia con ambulancias, helicópteros sanitarios y personal especializado que trabajó durante horas en la zona, considerada de difícil acceso.

Quién era Serena Andreatta

Serena Andreatta había nacido en Rosario y tenía doble ciudadanía argentina e italiana. Estudió en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020, período en el que también trabajó en un restaurante y en una inmobiliaria.

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En mayo de 2020 se trasladó a Italia, donde luego de desempeñarse como recepcionista comenzó a desarrollar una empresa de asesoramiento para la obtención de ciudadanía italiana, orientada principalmente a argentinos.

Apasionada por los viajes, había recorrido distintos destinos en Europa, América y Asia. En 2025 permaneció más de seis meses en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y Tailandia, donde residió en la isla de Koh Tao y se certificó en buceo.

Había llegado a Australia el 17 de abril de este año y, tras pasar varios días en Sídney, continuó su recorrido por el país, en lo que allegados describieron como “el viaje de su vida”.

El micro, el conductor y la investigación

El vehículo que protagonizó el accidente era conducido por un hombre de 70 años, quien resultó con heridas leves, fue hospitalizado y posteriormente dado de alta. Deberá prestar declaración en el marco de la investigación en curso, que busca establecer las causas del vuelco.

Según indicó la empresa FlixBus, el accidente no habría sido causado por exceso de velocidad, y los controles de alcohol y drogas realizados al conductor arrojaron resultados negativos.

No obstante, las autoridades de Queensland continúan las pericias para determinar qué provocó que el micro se saliera de la ruta y terminara volcado a un costado de la carretera.

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