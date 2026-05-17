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Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet

Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
17 de Mayo de 2026 | 16:09

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La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de un nene de 12 años que fue trasladado de urgencia por su familia al Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó sin signos vitales durante la mañana de este domingo.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se conoció cerca del mediodía cuando efectivos de la comisaría 13ª acudieron al centro de salud ubicado en 508 y 19 tras el ingreso del menor, identificado como Ciro Ramírez, estudiante domiciliado en la zona norte de La Plata. 

Según indicó el parte policial, los médicos constataron que había llegado en “paro cardiorespiratorio, con rigidez, coloración violácea en labios, sin signos de traumatismos externos” y activaron maniobras de reanimación avanzadas, sin resultado positivo.

Qué se sabe hasta ahora

Según relató la madre del niño ante los investigadores, el menor había presentado fiebre durante la noche anterior y recibió medicación antifebril. Ya por la mañana fue hallado inconsciente en su habitación, por lo que decidió trasladarlo inmediatamente en un vehículo particular hasta el hospital.

La Unidad Funcional de Instrucción N°15 tomó intervención bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de las actuaciones correspondientes, además del traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia que permitirá establecer las causas del fallecimiento. La investigación permanece en curso.

 

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