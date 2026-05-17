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Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto

Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
17 de Mayo de 2026 | 17:27

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Un violento incidente de tránsito generó conmoción en City Bell, luego de que una conductora perdió el control de su auto, chocó contra un poste de servicios públicos y terminó con el rodado volcado sobre la calzada. El hecho motivó el despliegue inmediato de los oficiales del Comando Norte tras un aviso al servicio de emergencias.

El siniestro se localizó con exactitud a la altura de las calles 453 y 454. El vehículo involucrado, un Peugeot de color blanco, sufrió daños de consideración en su estructura tras el fuerte golpe.

Con respecto a los motivos que desencadenaron el despiste, los investigadores trabajan sobre distintas líneas generales. Si bien las causas definitivas son materia de peritaje, las autoridades policiales no descartan que una distracción con el teléfono celular o un episodio de consumo problemático hayan originado la maniobra descontrolada.

La persona que se encontraba al volante , a pesar de las características espectaculares del vuelco y del estado en el que quedó el coche, constató ante los uniformados que no requería atención de los equipos médicos ya que no presentaba heridas.

Minutos después del choque, su ex pareja, se hizo presente en el punto del accidente. El hombre permaneció junto a la conductora para custodiar el vehículo a la espera de una grúa privada que realizara las tareas de remoción de los restos metálicos.

Otro choque a pocos metros 

Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación el viernes por la noche en City Bell, donde un auto y una moto protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo a dos jóvenes heridos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 452 y Camino General Belgrano, una zona de intenso movimiento vehicular. Según trascendió, un llamado al 911 alertó a efectivos policiales sobre el impacto entre ambos vehículos y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones que accedió EL DÍA, los ocupantes de la motocicleta, de 21 y 23 años, sufrieron distintas lesiones tras el choque y debieron ser asistidos por personal del SAME. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica debido a posibles fracturas y golpes provocados por el fuerte impacto.

Las imágenes posteriores al siniestro reflejaron la violencia de la colisión y generaron tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Décima y peritos, quienes realizaron distintas tareas para intentar establecer cómo se produjo el accidente.

La causa quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata y fue caratulada como “lesiones culposas”. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho.

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