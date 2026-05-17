Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
FOTOS | Arrancó en Plaza Moreno la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
Quién era la argentina Serena Andreatta y qué se sabe hasta ahora de su muerte tras el vuelco de un micro en Australia
Cayó el sospechoso de los ataques antisemitas en La Plata: tenía armas y una bomba molotov
VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
VIDEOS. Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil
Tragedia en las vías del Tren Roca una pareja murió atropellada por una formación
VIDEO. Así fue el impactante accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP
La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
"No quedará nada de ellos": la dura advertencia de Trump para Irán si no firma la paz con Estados Unidos
Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom hormonal
Oficializan el balotaje en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta
Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata
La agenda deportiva del domingo se carga de fútbol: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
Domingo fresco y con viento en La Plata: anticipan heladas para el arranque de la semana
Milei revivió su batalla contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento incidente de tránsito generó conmoción en City Bell, luego de que una conductora perdió el control de su auto, chocó contra un poste de servicios públicos y terminó con el rodado volcado sobre la calzada. El hecho motivó el despliegue inmediato de los oficiales del Comando Norte tras un aviso al servicio de emergencias.
El siniestro se localizó con exactitud a la altura de las calles 453 y 454. El vehículo involucrado, un Peugeot de color blanco, sufrió daños de consideración en su estructura tras el fuerte golpe.
Con respecto a los motivos que desencadenaron el despiste, los investigadores trabajan sobre distintas líneas generales. Si bien las causas definitivas son materia de peritaje, las autoridades policiales no descartan que una distracción con el teléfono celular o un episodio de consumo problemático hayan originado la maniobra descontrolada.
La persona que se encontraba al volante , a pesar de las características espectaculares del vuelco y del estado en el que quedó el coche, constató ante los uniformados que no requería atención de los equipos médicos ya que no presentaba heridas.
Minutos después del choque, su ex pareja, se hizo presente en el punto del accidente. El hombre permaneció junto a la conductora para custodiar el vehículo a la espera de una grúa privada que realizara las tareas de remoción de los restos metálicos.
Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación el viernes por la noche en City Bell, donde un auto y una moto protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo a dos jóvenes heridos.
El episodio ocurrió en la intersección de las calles 452 y Camino General Belgrano, una zona de intenso movimiento vehicular. Según trascendió, un llamado al 911 alertó a efectivos policiales sobre el impacto entre ambos vehículos y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.
De acuerdo a las primeras informaciones que accedió EL DÍA, los ocupantes de la motocicleta, de 21 y 23 años, sufrieron distintas lesiones tras el choque y debieron ser asistidos por personal del SAME. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica debido a posibles fracturas y golpes provocados por el fuerte impacto.
Las imágenes posteriores al siniestro reflejaron la violencia de la colisión y generaron tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Décima y peritos, quienes realizaron distintas tareas para intentar establecer cómo se produjo el accidente.
La causa quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata y fue caratulada como “lesiones culposas”. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí