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La agenda deportiva del domingo se carga de fútbol: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo se carga de fútbol: partidos, horarios y TV
17 de Mayo de 2026 | 10:47

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La agenda deportiva del domingo nos promete buenos partidos para disfrutar de una jornada fría pero soleada. 

Con River ya clasificado para la final del Torneo Apertura 2026, a partir de las 17:00 Argentinos Juniors y Belgrano se jugarán su propio pase en un patido electrizante.

En paralelo los partidos de la Primera Nacional y los encuentros europeos, llenan un calendario cargado de emociones.

LIGA PROFESIONAL - SEMIFINAL
17:00: Argentinos Juniors vs Belgrano | TNT Sports Premium 

PRIMERA NACIONAL - FECHA 14
15:00: Deportivo Madryn vs Ferro Carril Oeste | LPF PLAY
15:30: Almagro vs San Martín San Juan | LPF PLAY
15:30: Gimnasia Jujuy vs Temperley | LPF PLAY
16:00: Patronato vs Chacarita Juniors | LPF PLAY
16:00: Mitre vs San Miguel | LPF PLAY
16:30: Ferrocarril Midland vs Agropecuario | LPF PLAY
17:00: Deportivo Maipú vs Nueva Chicago | LPF PLAY
17:00: Gimnasia y Tiro vs San Martín Tucumán | LPF PLAY
17:00: Quilmes vs Tristán Suárez | LPF PLAY

PREMIER LEAGUE
11:00: Leeds United vs Brighton and Hove Albion | DISNEY + PREMIUM / ESPN
11:00: Everton vs Sunderland | DISNEY + PREMIUM
11:00: Brentford vs Crystal Palace | DISNEY + PREMIUM
11:00: Wolverhampton Wanderers vs Fulham | DISNEY + PREMIUM
13:30: Newcastle United vs West Ham United | DISNEY + PREMIUM

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LA LIGA
14:00: Real Oviedo vs Alavés | DISNEY + PREMIUM
14:00: Levante vs Mallorca | DSPORTS
14:00: Elche vs Getafe | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
14:00: Athletic Club vs Celta de Vigo | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
14:00: Atlético de Madrid vs Girona | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
14:00: Rayo Vallecano vs Villarreal | DSPORTS 2 
14:00: Real Sociedad vs Valencia | DISNEY + PREMIUM
14:00: Osasuna vs Espanyol | DISNEY + PREMIUM
14:00: Sevilla vs Real Madrid  | DISNEY + PREMIUM / ESPN
16:15: Barcelona vs Real Betis | DSPORTS 

SERIE A
13:00: Atalanta vs Bologna | DISNEY + PREMIUM
15:45: Udinese vs Cremonese | DISNEY + PREMIUM
15:45: Sassuolo vs Lecce | DISNEY + PREMIUM
15:45: Cagliari vs Torino | DISNEY + PREMIUM

BRASILEIRAO
16:00: Botafogo vs Corinthians | 116 Flow

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