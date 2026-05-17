Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
Choque y milagro en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales
FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
Investigan la muerte de un menor de 12 años que llegó inconsciente al Hospital de Gonnet
Cayó el sospechoso de los ataques antisemitas en La Plata: tenía armas y una bomba molotov
Quién era la argentina Serena Andreatta y qué se sabe hasta ahora de su muerte tras el vuelco de un micro en Australia
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
VIDEOS. Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil
Tragedia en las vías del Tren Roca una pareja murió atropellada por una formación
VIDEO. Así fue el impactante accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP
La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
"No quedará nada de ellos": la dura advertencia de Trump para Irán si no firma la paz con Estados Unidos
Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom hormonal
Oficializan el balotaje en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta
Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata
La agenda deportiva del domingo se carga de fútbol: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
Domingo fresco y con viento en La Plata: anticipan heladas para el arranque de la semana
Milei revivió su batalla contra el "wokismo" y tildó de "limitados" a sus críticos
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una entradera generó preocupación entre vecinos de Parque Castelli luego de que dos delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda de La Plata y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.
El hecho ocurrió alrededor de las 2 en una casa ubicada sobre calle 23 entre 62 y 63. Según relataron los damnificados, los sospechosos arribaron al lugar en bicicletas y se detuvieron frente al domicilio, donde comenzaron a manipular el acceso principal hasta lograr forzar el portón.
Las imágenes muestran cómo los intrusos lograron desplazar la reja para ingresar al inmueble. Sin embargo, permanecieron apenas unos segundos dentro del predio y se retiraron rápidamente sin sustraer pertenencias, alejándose del lugar a pie.
Tras lo ocurrido, la víctima expresó su preocupación por la situación de inseguridad en la zona y aseguró: “Tenemos cámara, alarma, no les importa nada ya”. Vecinos del barrio reiteraron reclamos por mayores medidas de prevención ante episodios similares registrados en las últimas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí