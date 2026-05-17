Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"

Una entradera generó preocupación entre vecinos de Parque Castelli luego de que dos delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda de La Plata y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en una casa ubicada sobre calle 23 entre 62 y 63. Según relataron los damnificados, los sospechosos arribaron al lugar en bicicletas y se detuvieron frente al domicilio, donde comenzaron a manipular el acceso principal hasta lograr forzar el portón.

Las imágenes muestran cómo los intrusos lograron desplazar la reja para ingresar al inmueble. Sin embargo, permanecieron apenas unos segundos dentro del predio y se retiraron rápidamente sin sustraer pertenencias, alejándose del lugar a pie.

Tras lo ocurrido, la víctima expresó su preocupación por la situación de inseguridad en la zona y aseguró: “Tenemos cámara, alarma, no les importa nada ya”. Vecinos del barrio reiteraron reclamos por mayores medidas de prevención ante episodios similares registrados en las últimas semanas.