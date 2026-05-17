"No quedará nada de ellos": la dura advertencia de Trump para Irán si no firma la paz con Estados Unidos

El conflicto entre Estados Unidos e Irán está lejos de detenerse. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a advertir al país asiático que “no quedará nada de ellos” si desisten de firmar un acuerdo de paz en el corto plazo.

"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, rápido, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡El tiempo es esencial!", añadió más tarde.

Irán ha bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto iniciado el 28 de febrero transitaba el 20% del petróleo mundial, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano. Teherán, principal apoyo de Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en el Líbano para firmar la paz con el presidente estadounidense.

For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE! President DJT



( TruthSocial: May 17 2026, 12:42 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​‌‍​​​​‌‍​‌‍​​​‌‍​‌‍​‌‍​‌‍… pic.twitter.com/H3uXB8a5pp — Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 17, 2026

En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

"Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran. Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", lamentó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump se dan horas después de que publicar una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán. A su imagen superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes se añade la frase "ha sido la calma antes de la tormenta", de manera que las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio están aumentando.