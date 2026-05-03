Avanzan en la renovación de Edwuin Cetré

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El contrato del atacante colombiano finaliza a fin de año, y desde el club trabajan en la extensión del vínculo con el jugador
Estudiantes comenzó a encaminar una de las renovaciones que tenía marcadas como prioridad y en las últimas horas logró avanzar de manera concreta en la continuidad de Edwuin Cetré. Luego de varias semanas de charlas y negociaciones, el delantero colombiano alcanzó un acuerdo con la dirigencia albirroja para extender su vínculo y seguir ligado al club por las próximas temporadas.
De no mediar imprevistos, el atacante firmará un nuevo contrato hasta diciembre de 2028 y continuará formando parte del plantel que conduce Alexander Medina. De esta manera, Estudiantes se asegura la permanencia de una pieza importante dentro del armado ofensivo y le da continuidad a uno de los futbolistas que ganó peso propio en el ciclo reciente.
La renovación del colombiano era uno de los temas que el Club buscaba resolver en el corto plazo. Su situación contractual venía siendo seguida de cerca por la dirigencia, no solo por el peso futbolístico que tiene dentro del plantel, sino también por el antecedente de los sondeos que recibió en los últimos mercados de pases. Tanto desde el exterior como desde el fútbol argentino hubo consultas por el delantero, aunque ninguna terminó prosperando.
En ese contexto, Estudiantes aceleró para evitar que la situación se extendiera y encontró un punto de acuerdo con el entorno del jugador. El nuevo vínculo, según trascendió, no incluirá cláusula de rescisión y tampoco modificará la composición de su ficha, por lo que las condiciones patrimoniales seguirán en los mismos términos.
Con este panorama, la dirigencia albirroja encamina otra renovación clave en el armado del plantel y busca darle estabilidad a una estructura que pretende seguir siendo protagonista. Si no surge ningún contratiempo, la firma se hará oficial en los próximos días.
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