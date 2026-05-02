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Cuernos, divorcios y matrimonios por conveniencia

Cuernos, divorcios y matrimonios por conveniencia
Irene Bianchi

Irene Bianchi
irenebeatrizbianchi@hotmail.com

3 de Mayo de 2026 | 06:32

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Chicas, ¿el Gato está otra vez en carrera?

¿De qué gato hablás, Lili, y de qué carrera?

De Mauri, el ex de la Hechicera.

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¿Carrera presidencial?

No. Carrera amorosa. Parece que le arrastra el ala a Yuyito.

¿La ex de Javi? ¡No te lo puedo creer!

Sí, se los vio chichoneando en una alfombra roja. Le tiró los galgos.

¿La alfombra roja del Martín Fierro de la Moda? ¿Dónde estaban todas las minas en bolainas, tiritando de frío?

No. Otra. La de “Caras”, en el Palacio Reconquista.

“Caras y Caretas”. ¡Cada caripela había!

Habiendo tantas rubias pulposas, ¿justo va a elegir a Yuyo, ex Primera Dama? ¡No me jodas! Eso se lo hace al Peluca para que monte en cólera.

No hace falta mucho. Es su estado natural. La cólera. Leche hervida, le dicen.

¿Lo vieron en el Congreso, apoyando a “su querido Adorni”, vociferando cual barrabrava desde un balcón, al lado de la hermanita?

¡Obvio! A los periodistas que lo esperaban, les escupió al salir: “¡Suficiente, chorros, corruptos!”, y a los opositores: “¡Ustedes son los asesinos!”. ¡Una pinturita!

Lo que se dice, un verdadero English Lord. Una mesura digna de un diplomático de carrera. Así da gusto. ¡Qué flor de estadista, che! Un manual de buenos modales el chabón.

El Gato no da puntada sin hilo. Si le falla Yuyito, va a apuntar a Fátima Florez.

O Pampita, que está libre.

¿En serio? ¿Qué pasó esta vez?

Cuernos, como siempre. Aunque la excusa es la distancia. El polista Pepa vive lejos.

Desafortunada en el amor, Pampita.

Sí, pero no en las finanzas. Es una máquina de facturar la mina. Como Wanda Nara.

¿Y si vuelve Robert García Moritan? ¿Si monta otra puesta en escena cursi y empalagosa, como cuando le propuso matrimonio? ¿Si aprovecha la volada?

¡Ojalá que no! Más vale sola que acompañada con dolobus infieles y cholulos.

Ojo que no siempre los que meten los cuernos son los tipos, eh.

¿Un enigmático?

Se rumorea que Cristina Pérez le fue/es infiel a Petri con un importante empresario de medios. Ellos lo desmintieron, por supuesto.

Hablando de distanciamientos, divorcios, rupturas, acercamientos, ¿la vieron a la Pato Bullrich abrazando efusivamente al Gato, en la cena de la Fundación Libertad?

Ella se acercó a su mesa. Él se había hecho el sota olímpicamente.

No tiene un pelo de zonza. Como el PRO ha vuelto a dar señales de vida, no querrá quedarse afuera. Por si las moscas…

¡Qué ambiente prostibulario la política, ¿no?!

Cierto. Nuestro Des-Honorable Congreso parece un gran burdel. Dan “cringe” nuestros seudo-representantes. Ni uno se salva.

Perdón, amigas. ¡Mozo! ¿Cómo se llama la canción que está sonando?

“Nadie muere mocho”. “Entangados” se llama la banda.

¡Gracias! ¿Vieron chicas? Nos persigue el algoritmo. ¡Chin, chin!

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