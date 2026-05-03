Alarma por un pitbull con “antecedentes” en Diagonal 80

Un hombre de 40 años denunció en la comisaría primera de La Plata que tanto su perro como él fueron atacados por otro de la raza pitbull, en pleno centro platense, y que este último animal registra otros antecedentes similares.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, eran cerca de las 7 de la mañana de ayer cuando el denunciante salió de su departamento junto a su mascota.

Según lo que dejó constancia en su exposición en esa seccional, dio un par de vueltas y cuando estaban con su perro en la esquina de Diagonal 80 y Diagonal 77, observó atónito que el pitbull en cuestión corría hacia ellos.

También refirió, de acuerdo a lo que informó un vocero policial, que “el pitbull quería agredir al perro de este hombre, quien para evitarlo se interpuso entre los dos animales”. Esa circunstancia, indicó, “enfureció al pitbull, que entonces lo mordió en ambas manos” y también mordió al otro perro.

“NO ES LA PRIMERA VEZ”

A decir del damnificado por el ataque, “no es la primera vez” que este pitbull “ataca a otros animales y a las personas que se le interponen”, al tiempo que mencionó que lo mismo le pasó a una vecina.

El informante, a su vez, indicó que “este hombre habló con los dueños del pitbull, comerciantes de la zona, y aseguró que no se hicieron cargo del ataque. Ni para ponerle un bozal”. Y cerró: “el hombre reprochó además los gastos en remedios que tuvo para sus curaciones y las de su perro”.