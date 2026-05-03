Los rivales del Pincha en la Copa tendrán acción

Cusco FC, próximo rival de Estudiantes en la Copa Libertadores tendrá actividad esta tarde desde las 13, ante Sporting Cristal, por la Primera División del fútbol peruano. A su vez, Independiente Medellín y Flamengo.

El conjunto incaico que todavía no ganó en la máxima cita continental, recibe a uno de los grandes como es Sporting, que sin embargo, llega de capa caída.

Por su parte, el Cusco se encuentra en la sexta posición del certamen con 19 unidades, a 10 puntos del líder Alianza Lima.

Desde las 16 en tierras carioca, el Mengao –último rival del Pincha en la Copa–, recibe a Vasco Da Gama en el Estadio Maracaná, por la decimocuarta jornada del Brasileirão Serie A. Flamengo viene de golear nada menos que a Atlético Mineiro, y buscará sumar de a tres para descontarle al puntero Palmeiras.

Por último, en Colombia, el DIM, equipo al que Estudiantes enfrentará en la última jornada de la Libertadores, se mide ante las Águilas Doradas, en la Ciudad de la eterna primavera a partir de las 17.30.

Este partido se da en el marco de la última fecha del Torneo Apertura de la Liga Dimayor. El Rojo paisa se encuentra en la décima posición con 26 puntos, y necesita ganar y esperar un resultado favorable para acceder a la zona de clasificación a los playoffs.