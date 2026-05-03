Jornada oscura para las Juveniles de Estudiantes

Las categorías formativas de Estudiantes no tuvieron una buena jornada ante Talleres, por la octava fecha del Torneo de Divisiones Juveniles. Se hicieron de un solo triunfo, y sumaron 3 puntos de 18 unidades posibles.

La actividad en City Bell comenzó con la derrota de Séptima por 1-0, el triunfo de Octava por 2-0 –con goles de Gonzalo. González y Vicente Corsoni–, y la caída de la Novena 1-0.

En Córdoba fueron todas derrotas de Estudiantes. Cuarta y Sexta 1-0. Mientras que Quinta perdió 3-1, el tanto lo convirtió Victor Rivera.

En la siguiente fecha, las categorías más grandes recibirán a Estudiantes RC por, mientras que las más chicas van a la Docta.