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Deportes |SUMARON APENAS 3 PUNTOS DE LOS 18 POSIBLES

Jornada oscura para las Juveniles de Estudiantes

Jornada oscura para las Juveniles de Estudiantes

X (@EdelpFutbol)

3 de Mayo de 2026 | 03:52
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Las categorías formativas de Estudiantes no tuvieron una buena jornada ante Talleres, por la octava fecha del Torneo de Divisiones Juveniles. Se hicieron de un solo triunfo, y sumaron 3 puntos de 18 unidades posibles.

La actividad en City Bell comenzó con la derrota de Séptima por 1-0, el triunfo de Octava por 2-0 –con goles de Gonzalo. González y Vicente Corsoni–, y la caída de la Novena 1-0.

En Córdoba fueron todas derrotas de Estudiantes. Cuarta y Sexta 1-0. Mientras que Quinta perdió 3-1, el tanto lo convirtió Victor Rivera.

En la siguiente fecha, las categorías más grandes recibirán a Estudiantes RC por, mientras que las más chicas van a la Docta.

 

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