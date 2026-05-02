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Agenda

2 de Mayo de 2026 | 01:37
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■ Hoy

Ballet

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Gratis con reserva online.

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Música

La teoría del caos + Tío Valen.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

La Plata cumbia.- A las 20 en el estacionamiento del Estadio Único, 25 y 32, con Damas Gratis, La T y la M, Mario Luis, El Chili Fernández, Tambó Tambó, Damaris, Sugar + Debo DJ.

Asspera.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Boom Batuke.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Mr. Collins.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Tributo a Génesis y Phil Collins. A la gorra.

Rolo Sartorio.- A las 20 en Espacio Medusa, 55 entre 10 y 11.

De Catedral a Catedral.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango de Carmen Miranda con Daniel Olivera; Marcos Huerta’s y Ayelén Ruiz Díaz (baile); Cristian García, Carlos Rulfi, Juan Páez (música).

Cine

Intensamente.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pete Docter y Ronaldo Del Carmen. Entrada gratis.

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

NeZha.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.

Teatro

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con guión y dirección de Alejandra Fiori.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Gratis. Colaboración: leche larga vida.

Terapia despareja.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. Eli y Martin Risotti, un matrimonio con muchos años de casados, deciden comenzar una terapia de pareja para superar una crisis, buscando afianzar su relación.

La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con nuevos personajes, animación y diversión con Jonatan Sapag, Franco Laplagne y Nico Prada.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

INFANTILES

Alicia en el país de las Maravillas.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

Mundo Arlequín.- A las 15.30 en la Biblioteca Del Otro Lado del Árbol, Parque Saavedra, presenta su espectáculo “Una Loca Re-Zeta”. Gratis.

Actividades

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

 

■ Mañana

Música

Trío Mouján Romero Manzano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el trío integrado por Federico Mouján en violín; Pablo Romero en violoncello y Laura Manzano en piano. Interpretarán obras de W.A.Mozart y Brahms.

Ciro Rolón.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N° 879 entre 12 y 13. el pianista ofrecerá un programa de Beethoven; Scriabin; Ponce y Chopin.

Zita dúo tango.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Adrián Martínez (bandoneón) y Diego Graciosi (piano). Músicos invitados: Daniela Rey (flauta traversa); Federico Jaureguiberry (saxo alto). Tango instrumental. A la gorra.

Canciones de cisterna.- A las 17.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Esteban Rimsky.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto de órgano.

Folclore y peña libre.- A las 16 en 76 y 125, Berisso.

Cine

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

Vampiros.- A las 20:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Carpenter.

Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.

Good bye, Dragon Inn.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tsai Ming-Liang.

Teatro

Bye Bye.- A las 20 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Contra el Amor.- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler. Dirección: Andrea Hamame

El fondo del secreto.- A las 19.30 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.

Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.

Infantiles

Pinocho.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer, en el marco del ciclo infantil.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.

Actividades

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

May the 4th be with you: La Plata.- A las 19 en Estudio Funk, 47 nº 1082, celebración de la previa al Día de Star Wars con coleccionismo, música en vivo, personajes, make up y videojuegos, concurso de cosplay, ilustración en vivo.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 número 1372, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de la Primera Mateada del año, encuentro literario musical. Entrada libre y gratuita.

 

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“Terapia despareja”

daniel olivera

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