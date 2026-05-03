“El celular o te mato”: así fue la feroz amenaza de motochorros en Berisso

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Un joven de 29 años se quedó sin cigarrillos, estando en la madrugada de ayer en su casa de Berisso, por lo que desafiando el peligro que representa salir a la calle en ese horario, decidió ir a un kiosco del barrio a comprar un atado.
Pero el “infumable” accionar delictivo que castiga a nuestra Región desde hace largos años, lo convirtió en una nueva víctima de esta indeseable realidad.
Según lo reportado por fuentes policiales berissenses, el damnificado fue a realizar ese mandado “a las 2 de la mañana”.
Sin embargo, uno de esos voceros informó que mientras caminaba rumbo a ese negocio, ubicado en la esquina de 83 y 126, “y enviaba algunos mensajes por su celular, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en moto”.
La peor sospecha del muchacho, se confirmó enseguida: se trataba de delincuentes que iban sustraerle el celular. Y así fue.
“Los asaltantes estaban en una Zanella negra y gris, de 110 cilindradas, con la que se le acercaron de frente”, precisó el portavoz.
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Enseguida, sumó en relación al atraco que el ladrón que conducía la moto, a diferencia de la mayoría de los casos en que lo hace quien va en el asiento de acompañante, “se quitó el casco de la cabeza, descendió del rodado y extrajo desde su cintura una pistola con la que le apuntó al cuerpo”.
Por si ese acto intimidatorio no resultara suficiente como para provocarle un escalofrío de miedo a la víctima, a decir del mismo informante, el delincuente le lanzó una frase que terminó de aterrarlo: “dame el celular o te mato”.
En resguardo de su vida, el joven accedió a entregarle su celular, del cual se detalló que se trata un teléfono de color negro, “que lo había comprado hace apenas un mes”, aportó después el informante.
Con los asaltantes ya en plena fuga, el damnificado, en estado de shock “fue a la casa de un vecino y le pidió prestado el celular para avisarle del robo a su hermano, tras lo cual fue a la comisaría de Villa Argüello a radicar la denuncia”.
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