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Pampita separada: "No me lo esperaba, me vine a Miami a pasar las penas"

Pampita separada: "No me lo esperaba, me vine a Miami a pasar las penas"
2 de Mayo de 2026 | 15:41

Pampita volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse el final de su relación con Martín Pepa. Aunque durante varios días eligió el silencio frente a los rumores que circulaban en televisión, un mensaje privado terminó por confirmar la ruptura y dejó al descubierto cómo atraviesa este momento personal.

La información se conoció a partir de Yanina Latorre, quien reveló al aire de su programa radial el contenido de un texto que la modelo le habría enviado a alguien de su entorno más cercano. Allí, Pampita fue directa al contar lo sucedido: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, expresó, dejando ver tanto la sorpresa como su manera de afrontar la situación.

La ruptura y lo que se sabe hasta ahora

Según detalló Yanina Latorre, la decisión de ponerle fin a la relación habría sido de Martín Pepa. Pese al golpe emocional, Pampita no descartaría una posible reconciliación, algo que ya ocurrió en otras etapas del vínculo. Mientras tanto, optó por tomar distancia, viajar y rodearse de afectos para procesar lo ocurrido.


Por ahora, Pampita no hizo declaraciones públicas y mantiene un perfil bajo. Su prioridad es recuperarse, descansar y luego regresar a la Argentina, donde retomará sus compromisos laborales y su rutina junto a sus hijos.

El plan personal de Pampita tras la separación

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El viaje a Miami no fue casual. Tal como dejó entrever en su mensaje, la idea de Pampita es apoyarse en su círculo cercano para atravesar la tristeza, combinando descanso y contención emocional lejos del ruido mediático.

En paralelo, en otras apariciones públicas, la modelo ya había dejado en claro su postura sobre el presente y la crianza. Meses atrás, contó que prioriza disfrutar el día a día con sus hijos por sobre cualquier planificación a largo plazo. “Quiero ahora vivir bien, disfrutar el presente con ellos”, había explicado al justificar sus decisiones de vida.

Esa misma lógica parece repetirse ahora: frente a la ruptura, Pampita elige enfocarse en el presente, apoyarse en su entorno y darse tiempo para sanar antes de volver a la rutina.
 

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