Sigue la novela por las comisiones en el Senado

Sergio Berni convocó para hoy a una reunión del bloque de senadores de Fuerza Patria. Lo hizo en medio de un clima caliente producto de la tensión que existe en el oficialismo por el reparto de las comisiones del Senado.

Como viene contando este diario, hay una puja abierta entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora, al que se sumó también el Frente Renovador de Sergio Massa.

Ante la falta de acuerdo, la vicegobernadora Verónica Magario dictó un decreto asignando la comisión de Legislación al axelismo, que recayó en Germán Lago. Dispuso que Presupuesto e Impuestos vaya a parar a manos de La Cámpora (quedó para Emanuel González Santalla), mientras que Acuerdos y Asuntos Constitucionales cayó para el lado del massismo y será presidida por Malena Galmarini.

El caso es que, al parecer, ese cierre no convence al kirchnerismo, sector al que representa Berni que contó con el respaldo camporista para llegar a la presidencia del bloque.

González Santalla venía presidiendo Asuntos Constitucionales y la “orga” pretendía conservarla. El massimo también presionó para quedarse con esa comisión y en principio ganó la pulseada.

Sin embargo, el capítulo no parece cerrado. Mientras tanto, el Senado sigue sin hacer sesión.