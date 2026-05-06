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Falta de álbumes del Mundial 2026 en La Plata: entre el delivery de figuritas y la queja de los fieles vendedores

6 de Mayo de 2026 | 10:45

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La falta de álbumes y figuritas del Mundial 2026 volvió a generar malestar en La Plata, donde comerciantes denuncian problemas de abastecimiento y apuntan contra las nuevas formas de comercialización, en especial las aplicaciones y ventas online.

El conflicto se activó hace más de una semana y es algo distinto a lo ocurrido en 2022. Kiosqueros y diarieros aseguran que hay faltantes porque parte del stock se desvía hacia canales alternativos, como plataformas de e-commerce, dejando de lado a los puntos de venta tradicionales. Las famosas aplicaciones de pedidos, aunque también en las grandes cadenas de supermercados. "No es equitativo", indicaron.

En ese contexto, mientras supermercados y grandes cadenas muestran abastecimiento más regular, los comercios de barrio o puestos de diarios denuncian que reciben menos mercadería o directamente no consiguen álbumes, lo que genera enojo en clientes y vendedores.

La situación también se refleja en buena parte de las capitales del país, donde la demanda creció fuerte en los últimos días y los ejemplares escasean en kioscos del centro.

“Lo venden para otros lados y no funciona”, cuestionó un diariero platense de calle 8, en referencia a la comercialización mediante aplicaciones. Otro comerciante graficó la situación con crudeza: “Cinco álbumes y algunos están reservados”.

En la zona de 8 entre 47 y 48, el canillita explicó que las ventas están restringidas por la poca disponibilidad. “Hay un máximo de paquetes”, sostuvo.

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A pocas cuadras, en diagonal 80 y 6, otra trabajadora remarcó las dificultades para conseguir stock. “Hasta que Panini no lleva a la cooperativa, no hay álbum”, dijo.

Además, agregó incertidumbre sobre la reposición: “Entre mañana y el sábado habría más álbumes, pero no sé cantidad”.

 

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