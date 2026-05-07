Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios

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Aunque forma parte del Calendario Nacional para la población de mayor vulnerabilidad, la antineumocócica no se consigue en los centros de vacunación
Los vacunatorios de La Plata atraviesan un faltante crítico de la vacuna antineumocócica, que integra el Calendario Nacional de Vacunación y es gratuita para mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y niños menores de 2 años. Con el invierno acercándose, la situación preocupa a médicos, pacientes y entidades profesionales.
“No están entrando las vacunas de Nación, van llegando pequeñas partidas que se agotan enseguida. Se aproxima el invierno y mucha gente grande con riesgo por neumonía se queja porque no puede dársela”, reconocen en uno de los centros de vacunación de la Ciudad.
El faltante empuja a quienes no tienen cobertura médica a buscar la vacuna como particulares en farmacias, donde el precio la vuelve inaccesible para muchos. Julia Rizzuti, una docente jubilada de 82 años, lo vivió en carne propia tras semanas de intentos fallidos por aplicársela en el Hospital Elina de la Serna.
“Me cansé de ir al vacunatorio y la respuesta fue siempre la misma: que volviera en unos días porque no tenían dosis, pero nunca llegaron. Finalmente, como ya se nos estaba pasando la fecha para vacunarnos porque se viene el frío, fuimos ayer con mi esposo a la farmacia y la terminamos comprando. Con el descuento de IOMA nos salieron cerca de 340 mil pesos las dos, casi una tercera parte de mi jubilación. Es vergonzoso que a los viejos nos traten así”, se quejó la mujer.
“Este año tuvimos bastantes inconvenientes en los centros de vacunación con la vacuna antineumocócica. Lo que están diciendo es que Nación no gira las partidas suficientes. Estamos en la temporada en donde la mayoría de las personas en riesgo acude a aplicársela y no la consiguen”, reconoció un médico clínico consultado ayer.
“Aunque a que la antineumocócica forma parte del Calendario Nacional para prevenir la neumonía en mayores de 65 y las personas que tienen alguna comorbilidad, la mayoría de mis pacientes no se la pudo dar porque cuando van a los vacunatorios les dicen que no tienen”, contó el profesional.
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Ante ese panorama, el Colegio de Médicos del Distrito emitió un reclamo formal. “Solicitamos que el Ministerio de Salud de la Nación haga llegar a la Provincia la suficiente cantidad de dosis de vacunas para poder vacunar a todas las personas antes de que entre el invierno, porque esta vacuna ya tendría que haber estado dada en la población de riesgo”, advirtieron desde la entidad.
Un segmento que no parece registrar dificultades es el de los afiliados a PAMI. Según informó el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, la obra social tiene en marcha una campaña de vacunación antineumocócica gratuita que opera directamente en farmacias: el afiliado se presenta con su carnet, el sistema valida la cobertura y la vacuna se aplica en el mismo local.
Con el invierno acercándose, la situación preocupa a médicos, entidades y pacientes
“Por los datos que tengo, acá en La Plata ha habido más demanda de la vacuna contra la neumonía por parte de afiliados de PAMI. Lo que es demanda particular ha sido muy poca hasta ahora”, precisó un referente del Colegio de Farmacéuticos local.
La disparidad de la situación expone una fractura en el acceso a una inmunización que, en teoría, debería estar garantizada sin costo alguno para todos los grupos de riesgo.
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