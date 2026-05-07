Dos tiros en los palos le negaron la victoria

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Estudiantes mostró una mejor versión en el segundo tiempo del empate frente a Cusco FC por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Con mayor decisión para adelantarse en el campo y empujar al rival contra su arco, el equipo encontró respuestas en los ingresos de Facundo Farías y Edwuin Cetré, quienes le cambiaron la cara ofensiva al conjunto albirrojo. Además, el Pincha estuvo muy cerca de quedarse con la victoria, pero el palo le negó el gol en dos oportunidades claras.
La primera situación llegó apenas iniciado el complemento, cuando Estudiantes todavía se encontraba abajo en el marcador. Luego de una buena acción individual, Fabricio Pérez sacó un potente remate que superó al arquero Pedro Díaz, aunque la pelota terminó estrellándose contra el poste. El sonido metálico retumbó como una señal de la reacción del León, que comenzaba a inclinar la cancha y a ganar terreno en ataque.
Con el correr de los minutos, el equipo platense sostuvo esa intensidad y volvió a generar peligro. Esta vez el protagonista fue Facundo Farías, que recién ingresado mostró desequilibrio y movilidad en los últimos metros. Tras sacarse un rival de encima y encontrar el espacio para definir, el ex Colón sacó un disparo cruzado que volvió a pegar de lleno en el palo, dejando al Pincha nuevamente con el grito de gol ahogado en la altura peruana.
En el acceso al Estadio, los hinchas de Estudiantes no pudieron ingresar con algunas pertenencias. En este sentido, debieron guardarlas en una cabina ubicada en las inmediaciones, donde se encontraba un cartel que rezaba: se guardan correas, mochilas y otros. Entre esos otros figuraba el accesorio de cinturón. El precio para dejar sus posesiones personales contaba con un valor de 1 Sol, es decir ,396.44 pesos argentinos.
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