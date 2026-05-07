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Política y Economía |RUIDOS INTERNOS SOBRE LAS DENUNCIAS CONTRA EL JEFE DE GABINETE

Cruce Milei-Bullrich por la situación de Adorni

“Ni en pedo se va”, dijo el Presidente. La senadora antes pidió que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes

Cruce Milei-Bullrich por la situación de Adorni

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7 de Mayo de 2026 | 03:00
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Por primera vez en público, una figura oficialista marcó diferencias con un asunto tan sensible al poder libertario como es la complicada situación judicial del jefe de Gabinete. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo anoche que Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre” y la “administración se “empantana”.

“Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, agregó sobre el ministro coordinador. “Estirar esto es algo que no tiene sentido”, insistió.

Pero al presidente, Javier Milei, estas declaraciones no le cayero bien y salió al cruce: “Ni en pedo se va (Adorni). No voy a ejecutar a una persona honesta”, dijo en una entrevista por TV de Estados Unidos. Agregó que el jefe de Gabinete tiene todo “listo” para mostrar sus cuentas, tal como lo reclamó Bullrich. El plazo vence el próximo 31 de julio. De todos modos, Milei no atacó a la senadora: “Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder”, y volció a cargar las tintas contra el periodismo. Sobre la causa judicial, dijo: “Hablaron de una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua”, en respuesta a la declaración del contratista -a quien tildó de ser un “militante kirchnerista”- que refaccionó la casa del country Indio Cua.

 

Milei sobre la causa: “Hablaron de una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua”

 

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Los ruidos internos en el oficialismo por el escándalo eran hasta puertas adentro. Pero, Bullrich ya había hecho trascender su malestar en la Rosada : “Ya se tendría que haber ido solo”. La ex ministra integra la mesa política del gobierno donde, en verdad, casi nadie se anima a hablar a boca de jarro porque saben que recomendaciones de ese tipo no tienen predicamento en los hermanos que manejan el poder. Es más: dicen que el que marca el error de la continuidad de Adorni es visto, desde ese momento, casi como un rebelde o un enemigo.

UNA PUJA POR EL PODER PORTEÑO

Dato: el vínculo entre Adorni y Bullrich viene complicado desde hace tiempo, cuando ambos aspiraban a la candidatura a Jefe de Gobierno porteño. Hoy para el ex vocero eso es imposible: su imagen está en el subsuelo. La ex ministra llegó a acusar de hacer operaciones al karinismo, apuntando al propio Adorni. Aunque hubo algún operativo para mostrar concordia, ese conflicto nunca se resolvió. En verdad, a la amplísima mayoría del Gobierno quiere afuera a Adorni por considerar que está causando mucho daño. Son muy pocos, casi nadie, los que tienen poder propio y confianza como para plantarse a los he Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo, que viajó a EE UU con el Presidente (de donde regresan hoy) expuso alguna discrepancia sobre la política oficial y su impacto en la economía. En especial, sobre la decisión de no cerrar acuerdos de gobernabilidad con gobernadores aliados. Santiago Caputo, el asesor comunicacional, se manifestó en la misma sintonía.

En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno rechazó que el caso Adorni complicara la política exterior o interior y lo defendió públicamente. Hizo los deberes del manual karinista. Diego Santilli, que tuvo que posar sonriente con Adorni el lunes pasado, sacó a relucir su afiliación al PRO y encabezó una reunión con intendentes del macrismo en la Provincia. “No creo en las condenas mediáticas”, sostuvo al salir de ese encuentro.

OTRA DESMENTIDA

Más temprano desde Los Ángeles, a través de X, Milei se sumó al operativo para desmentir la salida de Adorni y los cambios en el Gabinete en otras de sus pulsiones tuiteras pegándole a periodistas que cuentan las versiones oficiosas sobre el eventual alejamiento, que incluyen los nombres de Menem y Quirno como eventuales reemplazantes.

Milei parece convencido de que la celeridad de la Justicia para investigar los movimientos patrimoniales de su funcionario -y la velocidad con que se propaga lo que se habla en las audiencias- responde a una operación orientada a erosionar a su Gobierno.

Lo ha conversado con integrantes de su círculo íntimo y mantuvo su posición de que entregar a Adorni sería ceder ante los medios de comunicación y los opositores.

En Diputados, la parálisis política es similar a la del Senado. Karina estuvo el lunes con Menem -presidente del cuerpo- luego de lo cual el riojano dio a entrevistas respaldando a Adorni y negando la versión de que sería su reemplazo. Proyectos como el de eliminar o limitar los subsidios de energía a las zonas frías, las modificaciones a ley de discapacidad y a la de financiamiento universitario también están parados.

Karina Milei se dispone a participar de una cumbre minera en San Juan junto a los gobernadores de las provincias productoras, casi todos aliados de la Rosada. Irá con “Lule” Menem, su mano derecha, y con Santilli, personajes con peso político.

Dicen que intentarán destrabar la reforma electoral congelada. Los mandatarios pretenden que La Libertad Avanza no presente candidatos para enfrentarlos en los distritos y el Gobierno quiere la unificación del calendario electoral y el acompañamiento para eliminar la obligatoriedad de las PASO (Primarias Abiertas).

Mientras, se supone que mañana habrá una nueva reunión de gabinete, con Adorni presente y en rol preponderante. Un nuevo gesto de respaldo.

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