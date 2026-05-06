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Crimen de Mateo Yagame en La Plata: ordenaron la liberación del menor acusado de matar

La jueza María José Lescano resolvió no prorrogar más la medida de seguridad privativa de la libertad que mantenía internado al involucrado en el homicidio del joven de Los Hornos

Crimen de Mateo Yagame en La Plata: ordenaron la liberación del menor acusado de matar
6 de Mayo de 2026 | 21:24

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La Justicia de La Plata ordenó el cese de la medida de seguridad restrictiva de libertad que pesaba sobre M.J.O., el menor -actualmente de 15 años- involucrado en la causa por el crimen de Mateo Yagame ocurrido el 11 de enero de 2025 en Los Hornos.

La resolución fue firmada por la jueza de Garantías del Joven, María José Lescano, quien rechazó los planteos realizados tanto por la fiscalía como por el particular damnificado y dispuso la inmediata libertad del adolescente al considerar cumplido el plazo de la medida impuesta.

Según el fallo, al que tuvo acceso EL DIA, la liberación deberá concretarse desde el Instituto Gambier, bajo la responsabilidad de su madre, y posteriormente se debía coordinar su traslado hacia la provincia de Salta. De esta forma la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para extender otros 60 días la internación y también desestimó los cuestionamientos sobre los informes socioambientales enviados desde la provincia mencionada.

Además, la magistrada ordenó que el Organismo de Niñez y Adolescencia articule las medidas necesarias para garantizar la continuidad del tratamiento psicológico del joven y acompañar su reinserción en el sistema educativo salteño.

En paralelo, la jueza impuso una restricción de acercamiento por 90 días. Ojeda no podrá acercarse a menos de 100 metros de Noelia Roldán (mamá de Mateo) y sus familiares, ni mantener contacto virtual o mediante redes sociales.

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La resolución también advierte que cualquier incumplimiento de esa prohibición podría derivar en una nueva intervención judicial por la presunta comisión de un delito.

Esta resolución confirma el escenario que la familia de Mateo venía temiendo desde hace semanas. En las últimas audiencias, los abuelos y la madre del joven asesinado ya habían expresado ante EL DIA que sentían que el acusado estaba “cada vez más cerca de recuperar la libertad”.

Cabe mencionar que el abogado de la familia Yagame, Juan Ignacio Gianibelli, indicó a este medio que apelarán el fallo. "Es un cuento de terror esto", sostuvo además Claudia, la abuela del joven asesinado que se mostró angustiada tras la noticia.

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