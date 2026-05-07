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Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

El ex de Wanda enfrenta un complicado litigio con una abogada local que estuvo involucrada en una causa por fraude al Estado

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Al ex futbolista lo sigue el escándalo

7 de Mayo de 2026 | 01:43
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Maxi López volvió a estar en boca de todos. El exfutbolista quedó en la mira luego de que surgiera un inesperado problema legal que enfrenta con una abogada oriunda de La Plata quien había sido inquilina de su departamento en el piso 35 del Chateau Libertador, el edificio de lujo donde también está instalada su ex y madre de sus hijos.

Según relató Fernanda Iglesias en “Puro Show”, en 2020 Maxi alquiló la propiedad Natalia Lipskier, una abogada platense que fue acusada de gestionar amparos truchos que generaron un millonario fraude contra la administración pública de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que el vínculo con la inquilina era en los mejores términos (el alquiler lo administraba la madre de López), en 2023 todo terminó de la peor manera. Primero la mujer avisó que no renovaría y que dejaría el lugar en febrero; en aquel momento, la familia de López terminó descubriendo el lugar en un estado de total deterioro. “Cuando van al departamento ya vacío, dicen: ‘Esto está hecho un desastre, está todo mal’. López furioso, ‘me rompieron el anafe, agujerearon los azulejos, hay que arreglar todo’”, relató Iglesias.

Pero el problema para López se volvió más grande cuando se negó a devolverle a la abogada el depósito de garantía por la lujosa vivienda. “Se ponen a arreglar el departamento, febrero, marzo, abril y en mayo terminan de reparar todo y gastan como 90 mil dólares”, relató la periodista, y reveló que el empresario, además, le inició una demanda por daños, perjuicios, daño moral y privación de uso que supera los 140 millones de pesos.

LA DEMANDA QUE COMPLICA A LÓPEZ

Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que la abogada platense respondió con una contrademanda exigiendo la devolución del depósito en cuestión (unos 7 millones de pesos) y el pago de impuestos inmobiliarios de los que debió hacerse cargo. Además, sumó un detalle no menor, y aseguró que López habría usado de forma indebida el departamento mientras aún era alquilado por ella y su familia.

El mediático se habría instalado en el lugar junto a su hijo Valentino López durante enero y febrero y la letrada asegura que hay chats y cámaras de seguridad que lo comprueban. “Maxi usó ese departamento mientras estaba alquilado. Entonces, ¿quién hizo los daños?”, cerró Iglesias, proponiendo un debate en los dimes y diretes de la causa que complica al exfutbolista.

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