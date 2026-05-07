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Policiales |UBICADO SOBRE CALLE 514 ENTRE CAMINO CENTENARIO Y CAMINO GENERAL BELGRANO

Robo y destrozos en un museo histórico de La Plata

Robo y destrozos en un museo histórico de La Plata

Museo del Ladrillo

7 de Mayo de 2026 | 01:53
Edición impresa

Un violento robo sacudió en las últimas horas a Ringuelet y volvió a poner en foco la creciente inseguridad que golpea incluso a espacios culturales de la Región. Esta vez, delincuentes irrumpieron a plena luz del día en el Museo del Ladrillo, donde además de llevarse dinero y objetos de valor, provocaron importantes destrozos en distintas dependencias del predio.

El episodio fue denunciado ante la comisaría Sexta de La Plata y generó una fuerte conmoción entre quienes trabajan y colaboran con el histórico museo ubicado sobre calle 514 entre Camino Centenario y Camino General Belgrano.

De acuerdo a la información del parte policial, todo ocurrió cerca de las 11.15 de la mañana, cuando la directora del lugar, una mujer de 69 años, recibió un alerta del centro de monitoreo y seguridad que advertía la activación simultánea de los sensores instalados en el edificio.

Alarmada por la situación, se dirigió rápidamente hacia el museo y al llegar descubrió el escenario con el que se habían encontrado los ladrones: ambientes revueltos, daños materiales y señales evidentes de que habían actuado con violencia para concretar el golpe.

Según trascendió en base a las primeras actuaciones, los delincuentes consiguieron llevarse una caja fuerte que se encontraba dentro del predio y que guardaba alrededor una suma de dinero en pesos. Sin embargo, el golpe no solo representó una pérdida económica, sino también un fuerte impacto patrimonial y simbólico para el museo, ya que en el interior también había billetes antiguos y piezas vinculadas a una de las salas de exposición del lugar.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron además que los delincuentes causaron importantes daños durante el robo, tanto en accesos como en sectores internos del museo, situación que agravó todavía más el impacto del hecho. Todo ocurrió en cuestión de minutos y, hasta el momento, no trascendieron testigos directos del ataque.

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De acuerdo a lo revelado a este diario, el caso quedó caratulado como “robo” y es investigado por la UFIJ N°9 de La Plata junto al Juzgado de Garantías N°1. Peritos trabajaron en el lugar en busca de rastros que permitan identificar a los responsables.

Lo cierto es que mientras avanza la pesquisa, vecinos y allegados al museo expresaron preocupación por lo sucedido y remarcaron la gravedad de que un espacio cultural haya quedado expuesto a un ataque de estas características en pleno día.

El hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en distintos puntos de La Plata y vuelve a encender la alarma por la violencia con la que actúan las bandas delictivas.

 

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