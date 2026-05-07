Incorporan el cáncer y la enfermedad renal al sistema nacional de vigilancia

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El Ministerio de Salud de la Nación incorporó por primera vez el cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, al actualizar el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria. La medida busca fortalecer la capacidad del sistema sanitario para monitorear ambas enfermedades, analizar su comportamiento y definir políticas de prevención y tratamiento.
En el caso del cáncer, la incorporación permitirá integrar la notificación de casos provenientes del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, el Registro Institucional de Tumores de Argentina y los Registros de Cáncer de Base Poblacional. El objetivo es fortalecer la identificación de patrones de incidencia y mortalidad, mejorar la planificación sanitaria y optimizar la organización de la red asistencial oncológica en todo el país.
La enfermedad es actualmente la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 59 años, y la segunda causa de muerte en la población general. Los cambios epidemiológicos y demográficos registrados en las últimas décadas incrementaron tanto su incidencia como su impacto sanitario, lo que volvió prioritaria su incorporación al sistema de vigilancia para consolidar información estratégica y orientar políticas de diagnóstico y tratamiento.
La enfermedad renal crónica, por su parte, viene creciendo de manera sostenida en el país y en el mundo, impulsada principalmente por el envejecimiento poblacional y el aumento de la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Su incorporación al sistema en todos sus estadios permitirá mejorar la identificación y el seguimiento de los pacientes, con especial atención en quienes padecen enfermedad avanzada, y fortalecerá las estrategias de abordaje poblacional y la planificación de recursos sanitarios.
La nueva edición del manual también actualiza definiciones, modalidades de vigilancia y criterios de notificación de 152 eventos.
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