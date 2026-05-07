Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido

Un fuerte temporal se desató apenas pasada la medianoche de este jueves sobre nuestra región, con intensas ráfagas, abundante actividad eléctrica y chaparrones de variada intensidad que comenzaron a sentirse cada vez con mayor fuerza después de las 00.30. El fenómeno avanzó de manera sostenida sobre el casco urbano y la periferia, en medio de un marcado deterioro de las condiciones climáticas y un brusco descenso de la temperatura que ya habían sido anticipados por el Servicio Meteorológico.

Con el correr de los minutos, el temporal fue ganando intensidad y empezó a provocar complicaciones en distintas zonas. En sectores de la periferia del casco fundacional se reportaron calles anegadas, ramas caídas sobre veredas y calzadas, además de apagones en principio localizados. Los vecinos también dieron cuenta de los impactantes truenos y relámpagos producto de la intensa actividad eléctrica que acompañó el avance de las tormentas, mientras que algunos barrios padecieron la caída de granizo.

En este marco, continúa vigente el Nivel de Atención del Riesgo en color naranja por tormentas hasta las 5 de esta madrugada. Desde el área de Hidrometeorología local advirtieron que algunas tormentas podrían seguir siendo intensas, con ráfagas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Además, el alerta oficial aconseja extremar precauciones, evitar circular innecesariamente y mantenerse informados a través de los canales oficiales.