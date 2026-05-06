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Mensajes de “alto voltaje sexual”: así se enteró el ex de Adabel Guerrero de su infidelidad

Mensajes de “alto voltaje sexual”: así se enteró el ex de Adabel Guerrero de su infidelidad
6 de Mayo de 2026 | 18:15

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Tras confirmarse la separación de Adabel Guerrero con Martín Lamela, en las últimas horas un dato picante le agregó polémica al escándalo. Se trataría de chats de “alto voltaje” por parte de la bailarina con otro hombre. 

La información brindada por Juan Etchegoyen en Mitre Live sostuvo que Lamela “vio un mensaje que le llegó a ella, que lo hizo sospechar aún más de todo”. “No vio todo pero sí lo suficiente para darse cuenta que era un mensaje raro, romántico y de alto voltaje sexual, claramente distinto a los que se mandarían con un amigo o colega”, agregó. 

En tanto, el periodista agregó que en el contenido del mensaje se habría “dejado bien claro que la relación era la de un amante y no la de alguien del trabajo o un simple conocido”. Además, la famosa le habría “confesado todo. Por eso él hace referencia a la confianza rota y toma la decisión de ponerle fin a la pareja”. 

Lejos de finalizar ahí, la escandalosa separación de Guerrero y Lamela tendría “no solamente a una persona, sino varias” involucradas como terceras en discordia. 

En este contexto, la ex Bailando por un Sueño compartió un comunicado en sus redes sociales donde explicó: “Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro. Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte”, concluyó. 

 

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