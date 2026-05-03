Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

La inseguridad volvió a golpear a la localidad de Tolosa y encendió la bronca de los vecinos. Un chico de 12 años fue asaltado cuando se dirigía a la escuela, un hecho que reavivó el reclamo por medidas concretas y urgentes. Ante esta grave situación, que se registró hace unos días en 29 entre 529 y 530, se convocó a una reunión abierta para el miércoles venidero en el Club El Cruce, sito en 522 entre 14 y 15.

La cita busca reunir a vecinos y referentes barriales para exigir respuestas frente a una problemática que, aseguran, “ya no da para más”.

El malestar no es nuevo. Desde octubre, sostienen, vienen esperando que se cumplan las promesas asumidas por funcionarios tras episodios similares. Sin embargo, denuncian que los compromisos quedaron en palabras y que la situación en las calles no mejoró. “Estamos cansados, no queremos lamentar algo peor”, expresaron.

Entre los pedidos, vuelven a aparecer mayor presencia policial, controles y acciones preventivas para proteger especialmente a chicos y adolescentes en horarios escolares. La reunión del miércoles será clave para canalizar el reclamo colectivo.

La violenta e indignante secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio. Según se ve en la filmación, el ataque ocurrió a las 06.26 de la mañana, cuando la víctima caminaba rumbo a clases. Repentinamente, al llegar a mitad de cuadra, se ve cómo el agresor lo intercepta bruscamente por la espalda, lo toma del cuello y lo reduce al piso. El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse.