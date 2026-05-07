Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

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Martín Mendinueta
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Varios de los matices imaginados en la previa se cristalizaron en la altura de Cusco. El anfitrión creció bastante con respecto a lo mostrado en UNO, y Estudiantes empezó pasándolo horrible.
Después de un capítulo inicial muy pobre, el equipo del Cacique Medina repuntó en el complemento. Mostró agallas, decisión y algo de su habitual prestación. Le alcanzó para empatar y deberá revalidar lo conseguido cuando visite al último campeón.
El binomio Fernando Muslera-Tiago Palacios ratificó su enorme valor en un contexto por demás complicado. El notable arquero (está dejando una huella imborrable en la memoria de los hinchas) y su mejor jugador de campo son los pilares esenciales. No pueden faltar. Estudiantes se apoya en el talento de ellos para mantener bien alto el sueño de una gran Copa.
La imagen final fue infinitamente superior a la del comienzo. Empezó mal y terminó bastante bien; por eso, su gente mantiene intacta la ilusión, y serán muchos los que decidirán acompañarlo en la exigente prueba que rendirá en el mítico Maracaná.
“Menos mal que estuvo Muslera”, esa debe haber sido la frase repetida entre los hinchas de Estudiantes al término de la primera etapa.
El veterano “Charrúa” fue el gran sostén de un equipo que nunca se pareció a sí mismo.
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Dos tiros en los palos le negaron la victoria
Evidentemente, la altura de Cusco le hizo mucho daño al León. Con severas dificultades para defender y alarmante anemia ofensiva, los dirigidos por Alexander Medina sufrieron casi sin pausa.
Antes del minuto diez, “Nando” ya había sacado dos pelotas complicadas. Ninguno de los cuatros defensores irradió seguridad. Y Tomás Palacios volvió a mostrar que en el uno contra uno es vulnerable.
La lenta caminata hacia el vestuario se notó impregnada por una preocupación concreta.
Herido en su orgullo y tomando real dimensión de lo complicado que podía quedar sin terminaba perdiendo, el León modificó su semblante de un modo contundente.
El empuje de todos y la habitual lucidez del “Vasquito” Amondarain hicieron que se le fuera encima a un rival que, por momentos, creyó que la iba a tener más sencilla. Cusco se ilusionó con la victoria porque Estudiantes se lo permitió en la primera mitad. Cuando el huésped se plantó con decisión, quedaron al desnudo las carencias de los dirigidos por Orfila.
La concepción del gol del empate tuvo el sello genuino de su ADN. Amondarain recibió de espalda en el borde del área, giró y alcanzó a puntear el balón para dejar al más peligroso de todos cara a cara con el arquero. Palacios no perdonó con una facturación propia de su altísima categoría.
Fue evidente la “ausencia” de Guido Carrillo. No jugó y fue lógica su salida. En cambio, Fabricio Pérez se fue dejando la sensación que tenía bastante más para entregar.
Los marcadores laterales no están en un buen momento. A Meza y a Benedetti les están faltando eficacia tanto en la marca como cuando pasan al ataque. Tomás Palacios ya no impacta como en sus primeros partidos. Hoy sobresalen más sus errores.
Neves queda a mitad de camino; no es especialista en ninguna faceta del juego.
La noche albirroja terminó bien. Ni excelente, ni desastrosa. Nada está resuelto y eso lo mantendrá hambriento.
POR MES*
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