Provincia: la Suprema Corte avanzó con la autarquía y entregó el proyecto a la Legislatura

La Suprema Corte decidió acelerar con su idea de contar con autarquía presupuestaria. Y tras el anuncio de la semana pasada en el sentido de que buscará contrar con esa herramienta para definir su propio presupuesto, esta tarde dio un paso más al entregar el proyecto a las autoridades de la Legislatura.

En ese marco, el presidente del alto tribunal, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Soria, recibieron a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, a quienes le dejaron la iniciativa elaborada por los equipos técnicos de la Corte.

El proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial, y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

La semana pasada, al anunciar el proyecto, el ministro Torres reclamó al gobierno bonaerense la cobertura de las cuatro vacantes que existen en el tribunal. También se planteó el retraso salarial que existe en la Justicia bonaerense en relación a la nacional que ronda el 50 por ciento.

El planteo de la Corte generó algún ruido en el gobierno de Axel Kicillof. De hecho algunos funcionarios salieron a contestar que la cobertura de vacantes se hará cuando lo decida el Gobernador.