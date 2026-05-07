Ya es una costumbre: Tiago Palacios volvió a gritar un gol en la Copa

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Estudiantes no hizo un buen partido en la altura de Cusco. Sin embargo, se trajo a La Plata un punto valioso en su lucha por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en ese empate conseguido ayer en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, mucho tuvo que ver Tiago Palacios, porque decretó la paridad cuando su equipo más lo necesitaba.
En este contexto, el atacante alcanzó su tercera conquista en la presente edición. Antes, ya le había convertido a Independiente Medellín en Colombia, en la primera jornada del Grupo A. En tanto que la segunda anotación había sido justamente ante el mismo rival: Cusco FC, en el partido de la segunda fecha de la máxima competencia internacional, donde en esa ocasión, Estudiantes se impuso 2-1 en condición de local.
Por otro lado, hasta el momento, Palacios alcanzó la misma línea de goles que marcó en la edición pasada, donde le convirtió a Universidad de Chile y un doblete a Botafogo. Con 6 conversiones, el “diez” se mete en la lista de los máximos goleadores de Estudiantes por Copa Libertadores.
La lista es liderada por Juan Ramón Verón y Mauro Boselli con 13 goles, seguido de Guido Carrillo con 12. Luego siguen Mariano Pavone, Leandro González y Sergio Gurrieri con 7 tantos. Mientras que luego aparece Tiago Palacios con 6 goles, junto a Felipe Ribaudo y Eduarsdo Flores.
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