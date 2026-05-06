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Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos

Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos
6 de Mayo de 2026 | 15:36

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El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y las plataformas comienzan a mover sus fichas. Paramount+ y DSPORTS oficializaron una alianza estratégica para transmitir en vivo y de forma íntegra los 104 encuentros de la próxima cita mundialista en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

La cobertura del certamen estará disponible las 24 horas del día a través de las señales de DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, además de la plataforma de streaming. Según indicó Hernán Bidegaín, director de DSPORTS, la propuesta contempla un despliegue sin precedentes:

Augusto Rovegno, vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para América Latina, destacó la importancia de acercar este evento a los fanáticos de la región: "Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina".

El acuerdo entre ambas compañías va más allá del Mundial y comenzará a regir desde el 1 de junio. A partir de esa fecha, los suscriptores de Paramount+ tendrán acceso a toda la grilla de programación deportiva en vivo de DSPORTS de forma permanente, lo que incluye la transmisión de importantes competiciones como LaLiga y la Conmebol Copa Sudamericana.

Además, de cara al futuro, la cadena Paramount ya aseguró los derechos para emitir el 50 por ciento de los partidos de la UEFA Champions League durante el ciclo 2027-2031.

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