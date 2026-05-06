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Política y Economía |PARA EL DEPARTAMENTO DE CABALLITO

Los bienes de Adorni: gastó $14 millones en muebles

Según el expediente, el contratista Tabar hizo arreglos en el inmueble de la calle Miró por ese monto. Además, el hijo de una de las jubiladas confirmó un pago adicional

Los bienes de Adorni: gastó $14 millones en muebles

El antes y el después del departamento de Adorni en Caballito / Web

7 de Mayo de 2026 | 03:01
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La saga judicial que complica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sumando novedades. Esta vez relacionadas con el departamento de Caballito que le cedieron dos jubiladas a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el pago de 200.000 que deberá saldar -sin intereses- antes de noviembre de este año. Por esta vivienda declaró ayer el hijo de una de las mujeres, quien confirmó que existió un acuerdo extra por 65.000 dólares para refaccionar el inmueble. El funcionario, que todavía adeuda ese monto, se comprometió a devolver el dinero de palabra, sin plazo ni interés ni documentación respaldatoria, según reconstruyeron fuentes judiciales. Además, trascendió que el ministro coordinador gastó otros 14 millones de pesos para renovar la mencionada unidad.

Como parte de la ronda de declaraciones que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, ayer fue el turno de Leandro Miano, empresario inmobiliario que intervino en la compra del departamento que originalmente se ofrecía en casi 400.000 dólares y que Adorni terminó adquiriendo por una suma declarada de 230.000 dólares.

Como antes lo había hecho su socio Pablo Martín Feijoo, Miano declaró que existió un pacto de palabra con el jefe de Gabinete para cubrir los gastos de la refacción que se le hizo al departamento antes de vendérselo.

Miano y Feijoo integran la empresa desarrolladora TJS Group y la constructora Avda SRL. Ambos son hijos de las dos jubiladas que le postergaron a Adorni el pago casi total de la operación.

El testimonio de Feijoo, quien se asumió como artífice de la compraventa, comprometió al funcionario al sostener que acordó con él el pago por fuera de la escritura de 65.000 dólares para “cubrir los gastos”. Eso fue ratificado ayer por Miano.

UN CONTRATISTA, DOS PROPIEDADES

La causa que investiga los bienes del jefe de Gabinete para esclarecer si se enriqueció ilícitamente dio un vuelco el lunes con la testimonial de Matías Tabar, el contratista encargado de remodelar la casa que Adorni tiene junto a su mujer, Betina Angeletti, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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Bajo juramento de decir la verdad, este testigo sostuvo que por los trabajos realizados en Indio Cuá cobró un total de 245.000 dólares en efectivo y sin factura. Detalló que se trató de una remodelación profunda que incluyó pisos, paredes y hasta una pileta con cascada.

No es todo. Ayer, el expediente reveló una conexión hasta ahora desconocida entre las dos propiedades de Adorni.

Tabar también hizo trabajos para el departamento de Caballito, aunque aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar obras de carpintería, una tarea que ya había realizado en el barrio privado. Según dijo, Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que había hecho los muebles de Indio Cuá.

En diciembre, enumeró, encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros bienes.

De acuerdo con esta declaración, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año, con una modalidad de pago también en efectivo y sin factura. El monto total de esa segunda intervención habría ascendido a los 14 millones de pesos.

EL CELULAR BAJO LA LUPA

En el marco de la causa, el juez Ariel Lijo ordenó peritar el celular del contratista, donde se buscarán las conversaciones con Adorni, su esposa y todos los proveedores con los que trabajó. El objetivo es constatar las cifras informadas.

Los 14 millones calculados en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio habría gastado en los últimos dos años y medio solo en propiedades. Adorni tiene además deudas por más de 335.000 dólares, en su mayoría con vencimiento en noviembre de este año.

La Justicia también investiga al funcionario por sus viajes. Por ejemplo, el que hizo a Bariloche, cuando se alojó en el Hotel Llao Llao con su familia. Aunque no existen constancias para determinar quién abonó esa estadía, el costo total se estima en al menos 10 millones de pesos.

Por otro lado, se pudo probar el viaje de los Adorni a Aruba. Un periplo que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025 e incluyó cuatro pasajes por 1450 dólares cada uno (unos 5800 dólares en total). Todo habría sido abonado en efectivo.

La investigación detrás de los viajes y propiedades del funcionario de Javier Milei apunta a esclarecer si tanto él como su esposa pueden justificar sus gastos con sus ingresos declarados o si aumentaron su patrimonio de forma espuria.

 

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