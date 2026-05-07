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Deportes |CON EL CACIQUE SUSPENDIDO, QUIEN TOMÓ LA PALABRA EN PERÚ FUE SU AYUDANTE

“Felicito a los jugadores, no es fácil jugar acá”

Con el empate consumado, el ayudante de Alexander Medina, Fernando Machado, dejó sus impresiones en conferencia

“Felicito a los jugadores, no es fácil jugar acá”

Machado dejó sus sensaciones y resaltó el nivel de la segunda etapa

7 de Mayo de 2026 | 04:11
Edición impresa

Tras el empate en los 3362 metros de Cusco, quien tomó la palabra al igual que luego del empate de la semana pasada ante Flamengo, fue el ayudante de campo del Cacique, Machado.

Quien hoy estuvo al frente del banco del equipo y comunicándose vía handy con Medina, al ser consultado acerca de las sensaciones que le dejó el equipo albirrojo, Machado respondió: “Hicimos un muy buen segundo tiempo, en donde merecimos ganar. Cuando empezamos a hacer más recorrido y perdimos el miedo a la altura, tuvimos las chances y la posesión”.

En consonancia con el inicio del contacto con los medios, quien acompañó al Cacique en sus pasos por Talleres, Internacional y Vélez, elogió a sus dirigidos: “Quiero felicitar a todos los jugadores, a los que iniciaron y a los que entraron, no es fácil jugar acá y pudieron sostener siempre el nivel. Nos podríamos haber llevado más”

 

“Hicimos un muy buen segundo tiempo y merecimos ganar, nos podríamos haber llevado algo más

Luis Fernando Machado,
Ayudante de campo de Estudiantes

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Al preguntarle acerca de cuales fueron las indicaciones en el entretiempo para que se viera otra actitud y nivel del equipo, Luis Fernando Machado Pinto, opinó: “Nosotros no dijimos nada distinto. Los jugadores se van adaptando, van viendo que pueden hacer movimientos que antes pensaban que no podían y van tomando confianza. Hubo mucha actitud de ellos, nosotros intentamos corregir algunas cosas, pero ellos lo hicieron muy bien”. Cerró uno de los ayudantes de campo que integran el cuerpo técnico que tiene a Alexander Medina como la cara visible.

 

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