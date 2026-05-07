Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques

Un ciclista en City Bell terminó en estado crítico e internado / EL DIA

La emergencia vial no da respiro en la Región. Mientras las estadísticas siguen creciendo y ya son 20 las muertes registradas en siniestros de tránsito durante este 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada, las últimas horas volvieron a dejar una preocupante seguidilla de accidentes con heridos de gravedad, motociclistas lesionados y escenas que reflejan el delicado panorama que atraviesan las calles.

El episodio más grave ocurrió en la jornada de ayer en City Bell, en la esquina de 474 y 20, donde un ciclista de unos 60 años fue embestido por un automóvil y al cierre de esta edición peleaba por su vida en el Hospital de Gonnet.

Según se supo, el hombre circulaba en una bicicleta cuando, por causas que todavía son materia de investigación, impactó contra un Fiat Siena conducido por un electricista de 41 años. El conductor del auto resultó ileso, mientras que la víctima quedó tendida inconsciente sobre el asfalto.

La escena obligó a un rápido despliegue de personal policial y médico. Una ambulancia del SAME trasladó al hombre de urgencia al nosocomio, donde ingresó en estado crítico. Hasta el cierre de esta edición, además, se intentaba establecer oficialmente su identidad.

El caso del ciclista grave vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes se desplazan en bicicletas y motos, en un contexto marcado por episodios que, muchas veces, terminan con consecuencias irreversibles.

Horas más tarde, otro siniestro de gran impacto tuvo lugar en pleno Centro, sobre Avenida 7 entre 47 y 48. Allí, una mujer de 49 años fue atropellada por una moto cuando intentaba cruzar la avenida y terminó tendida sobre la cinta asfáltica con heridas en el rostro.

De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, la víctima sufrió un corte en la frente y debió ser trasladada consciente al Policlínico San Martín. La conductora de la motocicleta, de 43 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El hecho ocurrió en una de las zonas con mayor circulación peatonal y vehicular de la ciudad, donde diariamente conviven colectivos, motos, bicicletas y autos en medio de maniobras riesgosas y un tránsito cada vez más agresivo.

UN POLICÍA PERDIÓ EL CONTROL

La seguidilla de accidentes viales continuó en Ensenada, sobre diagonal 74 a la altura de la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Allí, un efectivo policial de 24 años perdió el control de la moto en la que regresaba de trabajar y cayó violentamente al pavimento.

El joven oficial fue trasladado al Hospital Cestino de esa ciudad con distintas lesiones, aunque fuera de peligro. Los investigadores intentan determinar qué provocó la pérdida de estabilidad del rodado.

En el centro una moto embistió a una mujer que cruzaba la calle / Web

A estos episodios se suma otro choque ocurrido en la intersección de 135 y 50, donde dos motocicletas colisionaron por causas que aún intentan establecer los investigadores. El impacto involucró a hombres de 30 y 51 años, quienes circulaban en distintos rodados y terminaron tendidos sobre el asfalto tras la violenta secuencia.

Vecinos de la zona alertaron al 911 al advertir la magnitud del golpe y la presencia de ambos conductores lesionados en plena calle. Minutos después arribaron efectivos policiales y ambulancias, que asistieron a las víctimas en el lugar antes de trasladarlas al Hospital de Melchor Romero. De acuerdo a la información oficial, los motociclistas sufrieron diversas lesiones producto de la caída.

Estos siniestros reflejan una problemática que se profundiza y que ya forma parte de la preocupación cotidiana de miles de platenses. La repetición de siniestros, especialmente aquellos protagonizados por motos y bicicletas, expone una combinación peligrosa de imprudencias, y una naturalización del riesgo al volante.