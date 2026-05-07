Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA JORNADA DEJÓ TAMBIÉN MOTOCICLISTAS HERIDOS Y NUEVOS EPISODIOS QUE REFLEJAN LA CRISIS DEL TRÁNSITO

Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques

El siniestro más delicado ocurrió en City Bell, donde un hombre en bicicleta terminó inconsciente y peleando por su vida

Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques

Un ciclista en City Bell terminó en estado crítico e internado / EL DIA

7 de Mayo de 2026 | 01:56
Edición impresa

La emergencia vial no da respiro en la Región. Mientras las estadísticas siguen creciendo y ya son 20 las muertes registradas en siniestros de tránsito durante este 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada, las últimas horas volvieron a dejar una preocupante seguidilla de accidentes con heridos de gravedad, motociclistas lesionados y escenas que reflejan el delicado panorama que atraviesan las calles.

El episodio más grave ocurrió en la jornada de ayer en City Bell, en la esquina de 474 y 20, donde un ciclista de unos 60 años fue embestido por un automóvil y al cierre de esta edición peleaba por su vida en el Hospital de Gonnet.

Según se supo, el hombre circulaba en una bicicleta cuando, por causas que todavía son materia de investigación, impactó contra un Fiat Siena conducido por un electricista de 41 años. El conductor del auto resultó ileso, mientras que la víctima quedó tendida inconsciente sobre el asfalto.

La escena obligó a un rápido despliegue de personal policial y médico. Una ambulancia del SAME trasladó al hombre de urgencia al nosocomio, donde ingresó en estado crítico. Hasta el cierre de esta edición, además, se intentaba establecer oficialmente su identidad.

El caso del ciclista grave vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes se desplazan en bicicletas y motos, en un contexto marcado por episodios que, muchas veces, terminan con consecuencias irreversibles.

Horas más tarde, otro siniestro de gran impacto tuvo lugar en pleno Centro, sobre Avenida 7 entre 47 y 48. Allí, una mujer de 49 años fue atropellada por una moto cuando intentaba cruzar la avenida y terminó tendida sobre la cinta asfáltica con heridas en el rostro.

LE PUEDE INTERESAR

Viajó a Mar del Plata y el regreso no resultó “Feliz”

LE PUEDE INTERESAR

Ordenaron liberar al menor acusado de matar a Mateo Yagame en La Plata

De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, la víctima sufrió un corte en la frente y debió ser trasladada consciente al Policlínico San Martín. La conductora de la motocicleta, de 43 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El hecho ocurrió en una de las zonas con mayor circulación peatonal y vehicular de la ciudad, donde diariamente conviven colectivos, motos, bicicletas y autos en medio de maniobras riesgosas y un tránsito cada vez más agresivo.

UN POLICÍA PERDIÓ EL CONTROL

La seguidilla de accidentes viales continuó en Ensenada, sobre diagonal 74 a la altura de la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Allí, un efectivo policial de 24 años perdió el control de la moto en la que regresaba de trabajar y cayó violentamente al pavimento.

El joven oficial fue trasladado al Hospital Cestino de esa ciudad con distintas lesiones, aunque fuera de peligro. Los investigadores intentan determinar qué provocó la pérdida de estabilidad del rodado.

En el centro una moto embistió a una mujer que cruzaba la calle / Web

A estos episodios se suma otro choque ocurrido en la intersección de 135 y 50, donde dos motocicletas colisionaron por causas que aún intentan establecer los investigadores. El impacto involucró a hombres de 30 y 51 años, quienes circulaban en distintos rodados y terminaron tendidos sobre el asfalto tras la violenta secuencia.

Vecinos de la zona alertaron al 911 al advertir la magnitud del golpe y la presencia de ambos conductores lesionados en plena calle. Minutos después arribaron efectivos policiales y ambulancias, que asistieron a las víctimas en el lugar antes de trasladarlas al Hospital de Melchor Romero. De acuerdo a la información oficial, los motociclistas sufrieron diversas lesiones producto de la caída.

Estos siniestros reflejan una problemática que se profundiza y que ya forma parte de la preocupación cotidiana de miles de platenses. La repetición de siniestros, especialmente aquellos protagonizados por motos y bicicletas, expone una combinación peligrosa de imprudencias, y una naturalización del riesgo al volante.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Un ciclista en City Bell terminó en estado crítico e internado / EL DIA

En el centro una moto embistió a una mujer que cruzaba la calle / Web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Apoyado en la dupla Muslera-Tiago Palacios, Estudiantes terminó 1 a 1 tras remontar una noche brava en Cusco

Elevan a naranja el alerta por la tormenta en La Plata: "ciclogénesis profunda"

El Estadio Único suma un bar temático rockero

Mensajes de “alto voltaje sexual”: así se enteró el ex de Adabel Guerrero de su infidelidad

Organizaciones sociales anunciaron piquetes y protestas para este jueves: afectará la Autopista La Plata

Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos

Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos
+ Leidas

El Estadio Único suma un bar temático rockero

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco

La Corte, con autoridades de la Legislatura por su proyecto de autarquía

Secreto fiscal de ARBA levantado y un amigo bajo la lupa

La UNLP participó de la creación de otro satélite

Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido

Tras la ola de inseguridad en Tolosa, los vecinos se reunieron para reclamar medidas

VIDEO. Las figuritas del Mundial son furor y ya hay puja por los sobres y el álbum
Últimas noticias de Policiales

El exministro sigue procesado: rechazaron sobreseer a Jorge D’Onofrio

Viajó a Mar del Plata y el regreso no resultó “Feliz”

Ordenaron liberar al menor acusado de matar a Mateo Yagame en La Plata

Robo y destrozos en un museo histórico de La Plata
Espectáculos
“Hit me Hard and Soft”: Billie Eilish llega a la pantalla grande
Videojuegos, terror, romance y ovejas detectives renuevan la cartelera
Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria
Pierde el pelo... Rial se mostró con otra mujer a pocas semanas de su ruptura
Clara Mind: de La Plata a Doha, con una valija de canciones
Deportes
Un punto que vale: Estudiantes sumó en Cusco
Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa
“Felicito a los jugadores, no es fácil jugar acá”
Dos tiros en los palos le negaron la victoria
Ya es una costumbre: Tiago Palacios volvió a gritar un gol en la Copa
Información General
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Incorporan el cáncer y la enfermedad renal al sistema nacional de vigilancia
Argentina sufrió 28 mil inundaciones desde 2005
Alerta en Bariloche: un hombre contrajo hantavirus y aislaron a su familia
La Unión Argentina de Salud respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental imagen
La Ciudad
Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios
VIDEO. Las figuritas del Mundial son furor y ya hay puja por los sobres y el álbum
La UNLP participó de la creación de otro satélite
Denuncian que La Cámpora busca apoderarse de Peñarol de Olmos
Por la ciclogénesis, se activó un alerta naranja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla