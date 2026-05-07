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Policiales |LA INSEGURIDAD NO DA TREGUA EN LA CIUDAD

Viajó a Mar del Plata y el regreso no resultó “Feliz”

Un hombre se trasladó a la Costa por un tema laboral y alguien aprovechó para desvalijarle su domicilio en 1 y 39. Le avisó un amigo

Viajó a Mar del Plata y el regreso no resultó “Feliz”

La esquina de 1 y 39. A pocos metros saquearon una vivienda / Web

7 de Mayo de 2026 | 01:55
Edición impresa

Un platense de 41 años se encontraba en Mar del Plata por razones laborales, cuando se vio forzado a adelantar su retorno a nuestra ciudad por culpa de la inseguridad.

De acuerdo a lo que supo este diario, fue un amigo suyo quien le comunicó la desagradable noticia de que, en su ausencia, habían ingresado delincuentes a robar en su vivienda, ubicada en la zona de 1 y 39.

Una fuente cercana a la investigación, informó que el golpe ocurrió “entre el 17 de abril, cuando el damnificado viajó a Mar del Plata, y el domingo pasado, cuando el amigo lo puso al tanto sobre lo sucedido tras pasar por el lugar”.

Enseguida, consignó que “este amigo notó que la reja y la puerta de entrada de la víctima estaban abiertas”, en clara señal de que habían sido violentadas para acceder al interior de ese domicilio.

REGRESO Y ESPANTO

Desesperado e indignado por la horrible novedad, según lo dado a conocer por el mismo informante, quien resultó blanco de este robo “rápidamente fue a la Terminal (marplatense) y se tomó un micro que lo trajo a La Plata”.

Ya en su casa, las imágenes que tuvo frente a sí lo dejaron perplejo.

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Al respecto, el vocero reflejó que “el desorden en toda la vivienda era tremendo, señal de que los delincuentes revolvieron bastante y seguramente con bastante tiempo”.

Consultado acerca de los faltantes que constató la víctima, aseguró que “le sustrajeron dos heladeras, un televisor de 32 pulgadas, un lavarropas automático, un aire acondicionado, una cocina , un caloventor, un ventilador de pie y un pequeño ventilador”.

También detalló que los ladrones se apoderaron inclusive de “dos placares, cuatro puertas nuevas de madera, el sommier con el colchón, frazadas y acolchados, una licuadora, una olla y un sartén eléctrico”.

¿HAY UN SOSPECHOSO?

Siempre en base a lo indicado por el vocero allegado a la pesquisa, quienes están a cargo de esclarecer este ilícito tendrían en la mira a un hombre, que habría sido visto con dos acompañantes en la casa del damnificado.

En su exposición en la comisaría segunda, el vecino mencionó además que los responsables del ataque provocaron “algunos años menores”, señaló el vocero consultado por este diario.

La Policía de la zona busca ver en cámaras de seguridad del lugar si los delincuentes están filmados.

 

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