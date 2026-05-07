Argentina sufrió 28 mil inundaciones desde 2005

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Una nueva herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google registró 28.775 inundaciones en la Argentina en los últimos veinte años, lo que equivale a un promedio de 1.400 por año y 30 por semana. El relevamiento, basado en informes oficiales y publicaciones periodísticas, ubica al país entre los más afectados por este tipo de desastres climáticos.
Los eventos se concentraron principalmente en los grandes centros urbanos: la Ciudad de Buenos Aires, las capitales de Santa Fe, Córdoba, Salta y Corrientes, y las ciudades de Bahía Blanca y Mar del Plata.
El punto más crítico del registro se produjo el 7 de marzo de 2025, cuando en un solo día se contabilizaron 325 inundaciones en todo el país. Bahía Blanca fue la más golpeada: 300 milímetros de lluvia cayeron en apenas 12 horas —el equivalente a cuatro meses de precipitaciones— y dejaron 18 muertos, miles de evacuados y daños estimados en cerca de US$ 300 millones.
La frecuencia de estos fenómenos no es casual. La organización World Weather Attribution concluyó que, sin el calentamiento global, las condiciones que desencadenaron las tormentas en Bahía Blanca habrían sido “prácticamente imposibles”. La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, determinó que el período 2015-2025 fue el más caluroso de la historia.
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