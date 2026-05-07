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Política y Economía |CUMBRE CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE

Intendentes piden una policía propia que pueda portar armas

Quieren darle un marco legal a las patrullas municipales que ya funcionan. Reclaman liderar la nueva fuerza

Intendentes piden una policía propia que pueda portar armas

El ministro Alonso junto a los intendentes en la reunión en escobar / X

7 de Mayo de 2026 | 02:57
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Estuvieron intendentes de distintos signos políticos. Desde peronistas de distintas tribus hasta dirigentes del PRO. Todos fueron a Escobar con la misma consigna: exigir un marco legal para poder manejar y comandar su propia policía municipal y que sus efectivos tengan la facultad de portar armas de fuego.

El planteo fue escuchado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y revela la creciente inquietud que se registra en los distritos frente al avance del delito. Buena parte de las comunas cuentan con patrullas municipales, pero ahora buscar dar un paso más en busca de ampliar su competencia.

Además del dueño de casa Ariel Sujarchuk estuvieron otros peronistas como Jorge Ferraresi (Avellaneda), alineado al sector de Axel Kicillof; el camporista Leonardo Botto (Luján); el kirchnerista Federico Susbielles (Bahía Blanca) y los representantes del armado equidistante entre ambos extremos en la interna provincial como Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar). Por el lado del PRO participó Ramón Lanús (San Isidro).

En todos los casos se trata de intendentes de distritos densamente poblados que desde hace tiempo vienen empujando la idea que se les permita manejar su propia policía. Axel Kicillof anunció en marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, un proyecto en ese sentido, pero nunca terminó de avanzar.

El debate pasa por una reforma de la ley de seguridad provincial. Básicamente, se planteó la necesidad de trabajar en un proyecto consensuado que permita actualizar el marco normativo vigente.

“Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos”, dijo el intendente Lanús.

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“Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del Intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, añadió.

Los intendentes sostienen que necesitan una policía local con poder efectivo y responsabilidad definida y que esa descentralización de responsabilidades también debe venir acompañada con recursos provinciales.

Frente a los reclamos vecinales, la mayoría de los distritos instrumentaron patrullas municipales que incluye personal propio y otros dispositivos para reforzar la seguridad como cámaras, lectoras de patentes y centros de monitoreos. Ahora buscan que esas fuerzas locales en crecimiento -Avellaneda, por caso, llamó a inscripción para sumar efectivos- articulen con las fuerzas nacionales y la provincial que actúan en los distritos. Pero para ello, sostienen los intendentes, requieren contar con atribuciones y herramientas acordes.

 

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