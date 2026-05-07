Por la ciclogénesis, se activó un alerta naranja

La Ciudad anocheció bajo alerta “naranja” por tormentas fuertes, un riesgo que se extendía hasta la madrugada de hoy según la previsiones.

Si bien durante la tarde de ayer el nivel de alerta amarillo fue levantado, este jueves se espera una jornada inestable que llegará a la noche con lluvias más débiles.

El avance de la ciclogénesis sobre el centro y el este de Argentina llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos intensos en distintas regiones del país.

En ese marco, la Municipalidad de La Plata elevó ayer a “naranja” el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) debido a las tormentas pronosticadas para la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la capital bonaerense.

Según informó la Comuna en su parte hidrometeorológico, el período de mayor riesgo se extendió entre las 22 y las 5 de la mañana, con posibilidad de tormentas localmente intensas, acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Para hoy se espera una jornada inestable, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 20. De acuerdo al pronóstico, podrían registrarse chaparrones durante la mañana y nuevamente hacia la noche.

El viernes, en tanto, llegará con una mínima de 8 grados y una máxima de 14, además de lluvias durante la madrugada. Hacia el fin de semana no se esperan precipitaciones, aunque el frío comenzará a hacerse sentir.