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La Ciudad |SE PROFUNDIZA EL ENDEUDAMIENTO

Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios

En los últimos tres años aumentó el presupuesto que los asalariados destinan al pago de luz, gas y transporte. Cada vez hay menos margen para destinar a la compra de bienes y casi nula su capacidad de ahorro

Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios

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7 de Mayo de 2026 | 02:40
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El 42% de los ingresos de los hogares se destina hoy al pago de servicios. Ese dato, que surge de un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), refleja un cambio profundo en la economía cotidiana en la que cada vez queda menos margen para la compra de bienes y prácticamente no hay espacio para el ahorro.

Para quienes alquilan, el panorama es más complejo. Un estudio del área de asistencia a inquilinos del Municipio indica que en ese sector se destina (en promedio) el 45% del ingreso al alquiler y las expensas.

El encarecimiento sostenido de tarifas y prestaciones básicas reconfiguró la estructura del gasto familiar. Según el Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde diciembre de 2023 la inflación acumulada en bienes fue cercana al 170%, mientras que en servicios alcanzó alrededor del 362%.

En 2023 los asalariados orientaban aproximadamente el 60% de sus ingresos al consumo de bienes. Hoy, esa proporción se redujo al 58%, y los cuatro puntos de diferencia fueron absorbidos por los servicios que se llevan el 42%.

 

La presión empezó a sentirse en marzo y fue terrible. Pero abril fue todavía peor. Además, en el comercio se vivió una baja bastante importante ese mes”

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Gabriela
Comerciante

 

“El transporte es lo que más se fue”, opinó Mariana empleada de comercio de la Ciudad que vive a más de 20 km del centro y se moviliza en colectivo a diario. “El colectivo subió mucho más de lo que se dice. Pasé de pagar 1200 a 1556 pesos. No quise ni sacar la cuenta de cuanto es mensualmente”, añadió la vecina.

“Entre transporte, servicios y supermercado, el impacto es enorme”, contó. En su caso, estimó que los gastos esenciales absorben cerca del 60% de sus ingresos. “Yo tengo la suerte de no pagar alquiler, pero la comida también aumentó un montón, lo mismo que los remedios y la prepaga, todo suma”, enumeró Mariana.

Alejandro, por su parte, describió un escenario aún más ajustado que es el que enfrentan los inquilinos. “Mi situación es bastante particular: tengo la suerte de dividir los gastos fijos en dos. Teniendo eso en cuenta, el alquiler del departamento -que no tiene expensas- ocupa un 30 por ciento de mi salario. Si viviese solo, no podría costearlo”, detalló.

“En cuanto a los servicios, la comida y gastos fijos indispensables, se va casi un 60 o 70 por ciento de mi salario”, añadió el vecino y puso sobre la mesa otra de las aristas de esta problemática: “No hay posibilidad de ahorro”.

La ecuación es simple, si se gasta más en servicios se gasta menos en otras cosas y eso es lo que más preocupa a los especialistas. “Por ahora, el problema del aumento del peso de los servicios en el gasto de los hogares, es la reducción en el gasto más flexible de alimentos y vestimenta, donde hay variedad para sustituir”, apuntó Agustín Lódola, Director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Economía de la UNLP.

 

El colectivo subió mucho más de lo que se dice. Pasé de pagar 1.200 a 1.556 pesos. No quise ni sacar la cuenta de cuanto es mensualmente”

Mariana
Empleada

 

“Por eso, la contracara de esto es la reducción de las ventas del comercio, que esta atravesando una dura recesión económica, principalmente en La Plata donde no tienen peso las ramas a las que les esta yendo bien como el agro y la minería”, añadió el economista.

En ese sentido Gabriela, comerciante de la Ciudad expresó que el impacto lo siente tanto en su casa como en el local. “De mi casa soy propietaria, pero en el comercio alquilo. Ahí intento buscar un equilibrio, voy haciendo ofertas o promociones tratando de absorber algunos gastos que no me corresponden, porque no puedo aumentarle a la gente la mercadería todos los días”, ilustró.

En cuanto a los gastos de su departamento en lo que más sintió el aumento fue en la luz, el gas y las expensas, “la presión empezó a sentirse en marzo y fue terrible. Pero abril fue todavía peor, además en el comercio se vivió una baja bastante importante ese mes”, manifestó Gabriela.

En esa línea, Lódola opinó que por ahora los hogares “pueden seguir reduciendo estos gastos, pero hasta cuándo no lo sé. Durante el 2024 y 2025 se usó lo que pudo la tarjeta de crédito, pero es una herramienta transitoria; hoy hay que pagar esa deuda y eso profundiza el problema”.

 

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