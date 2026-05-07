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La Ciudad |EN EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL CLUB

Denuncian que La Cámpora busca apoderarse de Peñarol de Olmos

Cuestionan el reempadronamiento de socios y acusan una maniobra similar a la del Club Abastense

7 de Mayo de 2026 | 02:37
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Un grupo de padres y exdirigentes de la Asociación Peñarol Infantil de Lisandro Olmos denuncian irregularidades en el proceso de normalización de la institución, con un reempadronamiento de nuevos socios cuestionado y una elección bajo sospecha. Apuntan a una maniobra similar al caso de Abastense: el ingreso masivo de personas ajenas al club, atribuido a sectores vinculados a la agrupación política La Cámpora, para quedarse con la conducción de la comisión directiva.

El club Peñarol de Olmos fue fundado el 3 de octubre de 1978. En sus 47 años de historia, se consolidó como una institución con un fuerte rol social. Actualmente, más de 500 jugadores practican fútbol femenino y masculino en todas las categorías. Integra la Liga Amateur Platense y su cancha principal está situada en 203 y 39.

El conflicto, según la denuncia, comenzó con el proceso de conformación de su comisión directiva, a partir de una serie de cuestionamientos sobre cómo se llevó adelante la normalización de la entidad.

Pablo Santillán, integrante del grupo de padres y expresidente hasta 2017, contó a este diario que la crisis empezó tras su salida de la conducción. “El club quedó acéfalo, sin asambleas ni elecciones. Eso se extendió durante años”, explicó.

 

No queremos política partidaria en la Asociación Peñarol Infantil Lisandro Olmos. Los padres queremos un club de los socios, transparente y abierto

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Pablo Santillán
Expresidente de la institución

 

Recién en 2022, tras la pandemia, ante el riesgo de desafiliación de la Liga Amateur Platense, se conformó una comisión normalizadora integrada por Ariel Espeche, Luis Iparraguirre y Mariano Villalba.

Según la denuncia de los padres, a partir de ese momento comenzaron los conflictos. “Ahí empieza a meterse la política. Se incorporan personas ajenas al club y se perdió el control institucional”, señaló Santillán.

Uno de los puntos más graves que se denuncia es el proceso de reempadronamiento de socios que se inició el año pasado. El acuerdo era -según se explicó -que solo podrían asociarse personas con vínculo directo con el club, aunque aseguran que no se cumplió. “Se empiezan a incorporar personas sin relación con la institución, con un esquema similar al de Abastense”, sostuvo el expresidente. Además, con las listas en la mano afirmó: “Detectamos alrededor de cien personas repetidas en nuestros padrones y en el de Abastense”.

Estas irregularidades fueron denunciadas desde septiembre del año pasado ante Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia bonaerense y autoridades municipales, pero “no obtuvimos respuestas”, aseguró Celeste Rivarola, integrante del grupo de padres.

El conflicto se profundizó con el proceso electoral. La convocatoria a asamblea se realizó de “manera repentina” el 23 de marzo. “Se pegó un aviso en el club, previo al feriado, para una elección el 5 de abril, sin respetar plazos ni procedimientos formales”, resaltó Rivarola.

Además, el grupo de padres aseguró que su lista no fue oficializada y que al momento de la presentación los libros de actas no estaban en el club, evidenciando las anomalías que hubo en la elección.

También se cuestionó que la asamblea se llevó adelante sin balances aprobados y con un padrón que, según se afirmó, fue validado después de la votación. “La elección se hizo igual”, sostuvo Santillán, quien además denunció que no pudieron participar: “No nos dejaron votar. Entramos últimos a la asamblea y ya estaba todo decidido”.

 

El 23 de marzo se pegó un aviso en el club, previo al feriado, para realizar la elección el 5 de abril, sin respetar plazos ni los procedimientos formales de un proceso electoral

Celeste Rivarola
Grupo de padres

 

La nueva comisión directiva, aún no oficializada, quedó encabezada por Marcelo Rubare y Lisandro Hidalgo Vázquez, en un proceso que los denunciantes consideran irregular. También se apunta a una presunta connivencia con organismos de control: “Personas Jurídicas terminó avalando una situación que estaba cuestionada desde el inicio”.

Una fuente oficial cercana al expediente indicó a este diario que el proceso “está en regla” y que “se aprobó la normalización” y que la denuncia que impugnó la asamblea “ya está resulta”.

En la Federación de Instituciones, hay cautela: “Vamos a analizar la situación en los próximos días”, le dijo a este diario un directivo. Desde el grupo de padres se anticipó que irán a la Justicia. “No queremos política partidaria. Queremos un club de los socios, transparente y abierto”, concluyo Santillán.

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