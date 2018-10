Trabajadores del Puerto denuncian que arrojan coque al Río de la Plata

Una protesta en la entrada al Puerto La Plata mantienen los estibadores. Se trata de trabajadores adheridos al gremio SUPA, que agrupa a quienes realizan tareas de carga y descarga de busques, que le reclaman a Copetro por contaminación ambiental y temen que la empresa dictamine despedidos en ese sector porque no tienen los insumos necesarios para trabajar.

Según denuncian los manifestantes, "estos trabajadores son un eslabón muy importante para la no contaminación ambiental, de nuestro aire y nuestro Río, ya que los estibadores se encargan de poner dos lonas cuando la empresa carga los barcos con carbón de coque calcinado". El mecanismo consiste en colocar una lona que se denomina "babera" que va del muelle al barco, y que cuando la máquina pasa por encima del agua impide que el carbón de coque no caiga.

"Hace dos años que nos sacaron insumos -sostienen los manifestantes- y no ponen esa lona, entonces le carbón vuelve libremente cuando se hace la carga y cae al río". Asimismo sostiene que "ahora nos buscan despedir porque estamos de guardia y no cumplimos la función de poner la lona pero porque no nos dan los insumos y prefieren contaminar", y denuncian que "parece que tienen poder para contaminar libremente. Queremos que respeten el reglamento ambiental, la empresa tiene que colocar la lona para no contaminar".