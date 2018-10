Empresarios pidieron al Gobierno que apure la reforma laboral

| Publicado en Edición Impresa

Empresarios reunidos en el Coloquio de Idea, plantearon al Gobierno la necesidad de instrumentar una reforma laboral que se adecue a los nuevos tiempos y que, sobre todo, reduzca costos. Fue, junto a las derivaciones de los Cuadernos de la Corrupción y el ajuste fiscal, uno de los temas centrales del seminario.

Desde el Gobierno, tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, coincidieron con el pedido de los empresarios.

Pero el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo hace un año, y que cuenta con el respaldo de la enorme mayoría del empresariado, duerme en los cajones del Congreso desde diciembre de 2017.

“Donde voy, los empresarios me dicen que no se animan a tomar una persona por todo el riesgo de litigio que les impide estar tranquilos. Hay cientos de miles de puestos de trabajo que no se generan por la legislación laboral. Metimos lo de las ART pero no alcanza. No digo avanzar en leyes laborales anglosajonas que son mucho más restrictivas, pero sí en las que tienen los italianos o los españoles”, afirmó el Presidente en el cierre del Coloquio de Idea.

Y el ministro Dante Sica expresó un día antes: “Queremos avanzar en discutir nuevos formatos laborales que no le quiten derechos al trabajador y que les den trabajo a quienes no lo tienen”,

“No podemos seguir haciendo el juego del avestruz. Tenemos que dar la discusión, sentarnos sin prejuicios ni ideologías. Se precisan marcos laborales que se adecuen a los nuevos cambios. Hay que llevarlo adelante el año que viene”, agregó el funcionario.

“Es necesaria una reforma laboral moderna, porque tenemos convenios en muchas actividades que son vetustos, de otra época, que no le sirven a la gente”, dijo Claudio Belocopitt, CEO de Swiss Medical Group,

Alberto Arizu, director de la Bodega Luigi Bosca y presidente de Wines of Argentina, aseguró que es “fundamental” avanzar en esta iniciativa, porque el país tiene “el gran problema de contar con una masa laboral registrada muy baja que tiene que cargar con el peso de los impuestos para sostener un sistema muy grande y un Estado excesivamente grande”. Y enfatizó: “La reforma laboral debe formar parte de la agenda, la Argentina tiene que ser competitiva. Por otro lado, tenemos que disminuir el tamaño del Estado”.

Para el tributarista César Litvin, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, si bien tienen un condimento político, las reformas tributarias y laborales son “las patas esenciales” para que lleguen inversiones al país. “Los inversores nos preguntan cómo es el sistema impositivo, cuáles son los impuestos a pagar y cómo es el régimen laboral, qué flexibilidad tiene y qué idea moderna hay, pero estamos con una ley del medievo”, explicó.

Y Sica concluyó que “el sistema vigente está para proteger el empleo de los que tienen pero no pudo hacer nada para romper el desempleo informal”.