Troglio: "El partido de mañana es terrible, durísimo"

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa tras la práctica de hoy y previo al viaje a Córdoba y destacó que mañana ante Belgrano será un partido terrible y duro.

Tras confirmar que Mauro Guevgeozián estará desde el arranque por Santiago Silva y que Lucas Calderón irá al banco, destacó que contra el Pirata será una nueva final.

"No es normal ganarle a Boca dos veces seguidas por las diferencias económicas entre los clubes sobre todo, deja una historia a futuro, después son tres puntos más y un avance en la Copa nomás. La satisfacción está pero ya estamos enfocados en lo que viene mañana, que es terrible y durísimo".

Respecto al ingreso del armenio, confió que "el que entra tiene sus atributos, Mauro quizás hace menos desgaste y por ahí está siempre en el lugar donde el equipo necesita que esté", sostuvo y agregó que ante el xeneize pudo lograr lo que pretendía del equipo: "encontré la presión a la pérdida de la pelota. Estar más cerca de generar peligro y levantamos en el juego que estaba en el debe. El otro día tuvimos juego y ojalá que no demos un paso atrás en eso. No encontraba el juego que he encontrado en otros momentos en otros clubes y en Gimnasia mismo en otra época. Estábamos buscando lo que salió con Boca. Ser agresivos, un equipo que la recupere, que ataquen todos y defiendan todos y no eso de patear solamente tres veces al arco en el Bosque. Es no nos puede pasar".

Respecto a la importancia de sumar tres puntos contra Belgrano, manifestó que "pensamos en el torneo que viene también, no sólo en este y ganar mañana nos daría ese golpe para jugar más tranquilos. Tuvimos partidos con equipos grandes muy buenos y también con algunos de los que pelean abajo. Nos ha tocado jugar mal también. Es un torneo terriblemente duro y se llegamos con buen ánimo podemos sacar réditos también en Copa Argentina. Nos está faltando ganar dos partidos seguidos, lo necesitamos, no es cómodo perder y ganar".

Sobre el rival de turno consideró que "armamos la idea teniendo en cuenta como juegan ellos, más allá de los nombres, obviamente que a veces los nombres hacen diferencias, como Suárez, pero a lo mejor juega otro con otra cualidad y ese te lastima".

En otro orden sobre la final de la Copa entre River y Boca, sostuvo que "como argentino feliz que dos equipos argentinos lleguen a la final. Viene bárbaro, pone al fútbol argentino allá arriba. Hubo diferencias de carácter y eso nos enaltece al futbolista argentino".

Y ahora confió que "esperamos el día de nuestro partido por Copa Argentina, esperamos la decisión. Imagino que nos consultarán si nos sirve porque también, que no jugamos la final de la Libertadores pero nos jugamos una final todos los domingos con los promedios. Tener cuatro o cinco días descanso entre un partido y otro mejor, no importa donde juguemos".

Por último, se refirió al momento de Maximiliano Comba y aseguró por su humildad, no se saldrá del camino: "Es difícil cambiar a una persona tan humilde, sigue disfrutando de la misma manera, se ganó el lugar de a poco. Ganamos a un jugador que estábamos esperando, lo veo exagerademente humilde para salirse del camino, a estos tipos no tenés que decirles nada".