A dos puntas: Delpo, entre “Jujuy” y Majo Martínez

Juan Martín Del Potro, lesionado, está fuera del circuito del tenis mundial. Pero no pierde el tiempo, porque el finde pasado se lo vio coqueteando con la bella “Jujuy” Jiménez y también con otra bomba, Majo Martino.

La única que por ahora blanqueó que tuvo algo con la “Torre” de Tandil fue la ex del “Pelado” López, que ayer contó un poco desde su perspectiva cómo fue esa noche en un boliche porteño.

“Yo fui con mis amigos. Me agarró, me saludó y empezamos a hablar porque tenemos un amigo en común, Manu, que es de Tandil. Arrancamos la charla por ahí (…) Yo salí a divertirme con mis amigos, bailé toda la noche y de repente sentí un brazo todo fibroso que me agarraba”, comenzó la ex participante del “Bailando”.

“Jujuy” descartó que estén saliendo pero no cerró ninguna puerta: “tiró buena onda, fue algo muy relajado. Nadie hace mal a nadie, estamos los dos solteros”.

¿Se fueron juntos de ahí? Incómoda, no pudo mentir: “Me fui con él y sus amigos. Me llevó hasta mi casa y quedó ahí. Un caballero. No entró a mi casa. Ya eran como las 5 de la mañana. La pasamos realmente bien, no hay más para contar”.

Siempre rápidos para estas cuestiones, los periodistas de espectáculos ya quieren saber si van a ser novios: “Vamos a ver… que fluya. Estaría bueno. Me parece un chico súper atractivo, me encanta que sea tan alto, se nota que es buena gente. Me encantó que todo el mundo le tiró re buena onda a la pareja, pero no sé qué puede pasar”, contestó Sofía, que tiene la bendición de Jimena Barón: “Me gusta mucho la pareja. Si es verdad, me encanta. A él lo adoro y me encanta. Y ella es tranquila, la veo ahí en Tandil con la familia. Me gusta para él”.

Jujuy picó en punta pero parece que tiene competencia: Ángel De Brito contó ayer que la periodista Majo Martino está re súper interesada en el ex de Jimena Barón. “Tené cuidado con esta porque esa es más peligrosa”, dijo De Brito, y Yanina Latorre la tranquilizó: “No están juntos. Te chapó a vos el sábado, no a ella”.