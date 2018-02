Un tercio de la gente prefiere interactuar con su teléfono que con sus seres queridos

El dato surge de un estudio realizado por la empresa Motorola, según el cual el nivel de dependencia emocional con los smartphones resulta incluso más alarmante entre los jóvenes

Un tercio de las personas prefiere interactuar con su teléfono que pasar tiempo con sus seres queridos, algo que es más predominante entre los jóvenes, según mostró una encuesta realizada por Motorola que encontró algunos “hallazgos alarmantes” en la forma en la que la gente se relaciona con sus smartphones.

“El estudio muestra que las personas están poniendo sus teléfonos antes que a las personas que les importan, con los hallazgos más alarmantes vinculados a las generaciones más jóvenes, que han crecido en un mundo digital”, destaca el estudio publicado en la pagina web de la empresa.

En este sentido, sobre la cuestión generacional señala que el 53 por ciento de los encuestados de la llamada Generación Z “describe a su teléfono como su mejor amigo”.

Asimismo, si bien el 60% considera que es importante tener una vida separada de su dispositivo, la mitad (49%) revisa su teléfono con más frecuencia de lo que quisiera y el 44% se siente obligado a hacerlo.

Esta “verificación compulsiva” es mayor entre los jóvenes, en donde alcanza a casi seis de cada diez entre “Millenials” y “Generación Z”.

Este factor es uno de los tres “comportamientos problemáticos” con los que los teléfonos inteligentes “afectan nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos”, analiza el informe.

Entre los otros dos está el “tiempo excesivo” que se le dedica al móvil: un tercio (35%) está de acuerdo en que pasa “demasiado tiempo” usando su teléfono inteligente (44% en la Generación Z) y cree que estaría más feliz si le dedicara menos tiempo (34%).

El tercer “comportamiento problemático” es el de la “sobredependencia emocional”: dos tercios (65%) “entran en pánico” cuando piensan que han perdido su teléfono (alrededor de tres cuartos entre los jóvenes), mientras que el 29% coincide en que no cuando no está usando su móvil está “pensando en usarlo o planear la próxima vez que pueda usarlo”.

“Para la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes, sus comportamientos problemáticos son respuestas sin sentido y malos hábitos que necesitan ayuda para superar”, analizó Nancy Etcoff, autora del estudio junto con Motorola.

“El amplio patrón social descubierto en esta encuesta de múltiples países destaca la necesidad de una comprensión y acción colectiva”, agregó.

El estudio se basa en 4.418 encuestas realizadas entre el 30 de noviembre y el 26 de diciembre de 2017, entre personas de los Estados Unidos, Brasil, Francia y la India.

DONDE MÁS MOLESTA: EN LA MESA

Si bien hoy dia el celular se encuentra presente en la mayoria de las situaciones cotidianas, donde más conflictos parece generar es en la mesa.

Así lo muestra al menos una encuesta realizada por la consultora D’Alessio Irol para analizar la interferencia de las nuevas tecnologías entre los argentinos.

De acuerdo con ese sondeo, el 64 por ciento de las personas consultadas respondió que lo que más les incomodaba era que quienes comparten la mesa con ellas estén mirando constantemente su celular.

Al indagar en las actitudes con el celular que más molestan en esa situación, el estudio identificó al menos ocho de ellas mencionadas en forma habitual: que el otro mire permanentemente el celular, qué comente en las redes todo lo que hace, que me etiquete comiendo o bebiendo, que se desespere si no anda la señal de wi-fi, que postee fotos de todo lo que come, que se deprima porque no le contestan por Whatsapp, que presuma por su celular nuevo, que se saque decenas de selfies.

Como dato extra, el informe observó que a quienes más incomoda el uso de la tecnología en la mesa es a los hombres.