Mourinho le pegó duro a de Boer: "Es el peor técnico de la historia de la Premier"

José Mourinho, entrenador del Manchester United, afirmó este lunes que el partido de mañana contra el Sevilla es "muy difícil" y que en el estadio Old Trafford van a "intentar demostrar" que son mejores "de lo que se vio en el encuentro de ida".

El United recibe el martes por la noche al conjunto español en partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones tras haber cosechado un 0-0 hace tres semanas en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"El de mañana es un partido muy difícil, en el que vamos a intentar demostrar que somos mejores de lo que se vio en la ida", declaró Mourinho en la rueda de prensa previa al choque en el estadio.

"Sólo tengo un nombre en la cabeza: el del Sevilla. Luego, si pasamos de ronda, no me importa quién nos toque; será, seguro, uno de los grandes del fútbol europeo", apuntó.

"La victoria del año pasado (en la Liga Europa) fue tremendamente importante para nosotros porque en la 'Premier League' acabamos fuera de los cuatro primeros, pero ganamos un título y conseguimos billete para la 'Champions'", explicó.

El técnico luso, además, confirmó que el centrocampista francés Paul Pogba, quien se perdió el triunfo del sábado sobre el Liverpool (2-1) por lesión, se entrenó esta mañana cuando se marchó la prensa -los primeros 15 minutos son abiertos a los medios de comunicación-, aunque no desveló si entrará en la convocatoria de mañana.

"No sé si está en forma, pero sé que entrenó después de que ustedes se fueran", subrayó Mourinho.

Y más adelante puso la pimienta de siempre al referirse a unas declaraciones del holandés Frank de Boer acerca de la conveniencia para Marcus Rashford, delantero del United, de tenerle como técnico ("Es una pena que él sea el entrenador de Rashford dijo de Boer"): "He leído lo que ha dicho el peor entrenador en la historia de la Premier League, diciendo que no es bueno para Rashford tener un técnico como yo. Si Rashford fuera entrenado por Frank aprendería a perder, porque perdió todos los partidos. Y Marcus quiere ganar. No juega todos los encuentros, porque tiene 20 años, pero está feliz aquí. Van Gaal le subió al primer equipo, está entre los cinco jugadores con más partidos de las dos últimas campañas. Estoy contento con él".