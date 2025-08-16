La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza
Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza
Agenda deportiva del sábado 16 de agosto de 2025
Liga Profesional Argentina
14:15 Platense │ San Lorenzo ESPN PREMIUM
16:15 Huracán │ Argentinos Jrs TNT SPORTS
18:30 Rosario Central │ Dep. Riestra TNT SPORTS
20:30 Vélez │ Independiente ESPN PREMIUM
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Premier League
08:30 Aston Villa │ Newcastle DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Brighton │ Fulham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Sunderland │ West Ham DISNEY + PREMIUM
11:00 Tottenham │ Burnley DISNEY + PREMIUM
13:30 Wolverhamtpon │ Manchester City DISNEY + PREMIUM
Ligue 1 de Francia
12:00 Lens │ Lyon DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
14:00 Monaco │ Le Havre DISNEY + PREMIUM
16:00 Niza │ Toulouse DISNEY + PREMIUM
Primera Nacional
14:00 San Telmo │ Colón DSPORTS / DGO
14:10 Chacarita │ Temperley DGO TYC SPORTS
15:00 Tristán Suárez │ Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY
15:30 Talleres (RE) │ Dep. Morón TYC SPORTS PLAY
16:10 Gimnasia (Mdz) │ Alt. Brown DGO TYC SPORTS
18:15 Los Andes │ Quilmes DGO TYC SPORTS
Liga de España
14:30 Mallorca │ Barcelona DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
16:30 Alavés │ Levante DSPORTS 2 / DGO
16:30 Valencia │ Real Sociedad DSPORTS / DGO
Rugby Championship
12:00 Sudáfrica │ Australia DISNEY + PREMIUM ESPN 2
18:10 Los Pumas │ Nueva Zelanda DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
Copa de Italia
13:00 Venezia │ Mantova DSPORTS / DGO
13:30 Como │ Suditrol DSPORTS + / DGO
15:45 Cagliari │ Virtus Entella DSPORTS + / DGO
16:15 Cremonese │ Palermo DSPORTS / DGO
Supercopa de Alemania
15:30 Stuttgart │ Bayern Múnich DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Masters 1000 Cincinatti
16:00 Semifinal: J. Sinner │ T. Armane DISNEY + PREMIUM ESPN 3
19:00 Semifinal Masculina DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera B Metropolitana
18:45 San Martín (B) │ Villa Dálmine DSPORTS / DGO
Boxeo de Primera
23:00 Título latino mínimo OMB: Junior Zárate │ Juan Coronel DGO TYC SPORTS
Eredivisie
13:30 Excelsior │ Feyenoord DISNEY + PREMIUM
Top 12 de la URBA
14:00 Newman │ Hindú DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:10 CASI │ Alumni DISNEY + PREMIUM
15:10 San Luis │ Belgrano DISNEY + PREMIUM
15:10 Regatas │ CUBA DISNEY + PREMIUM
15:10 SIC │ La Plata DISNEY + PREMIUM
15:10 Los Tilos │ Buenos Aires DISNEY + PREMIUM ESPN
Knockout
21:00 Argi Cortes │ Bairon Rodriguez DISNEY + PREMIUM ESPN 2
EFL Championship
08:30 Wrexham │ West Bromwich DISNEY + PREMIUM
11:00 Blackburn Rovers │ Birmingham City DISNEY + PREMIUM
Moto GP
09:30 GP Austria: Sprint DISNEY + PREMIUM ESPN 2
LIV Golf – Indianapolis
12:00 Ronda 2 DSPORTS / DGO
