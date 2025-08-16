La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV

16 de Agosto de 2025 | 10:48

Agenda deportiva del sábado 16 de agosto de 2025

Liga Profesional Argentina

14:15 Platense │ San Lorenzo ESPN PREMIUM

16:15 Huracán │ Argentinos Jrs TNT SPORTS

18:30 Rosario Central │ Dep. Riestra TNT SPORTS

20:30 Vélez │ Independiente ESPN PREMIUM

Premier League

08:30 Aston Villa │ Newcastle DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

11:00 Brighton │ Fulham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

11:00 Sunderland │ West Ham DISNEY + PREMIUM

11:00 Tottenham │ Burnley DISNEY + PREMIUM

13:30 Wolverhamtpon │ Manchester City DISNEY + PREMIUM

Ligue 1 de Francia

12:00 Lens │ Lyon DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3

14:00 Monaco │ Le Havre DISNEY + PREMIUM

16:00 Niza │ Toulouse DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

14:00 San Telmo │ Colón DSPORTS / DGO

14:10 Chacarita │ Temperley DGO TYC SPORTS

15:00 Tristán Suárez │ Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY

15:30 Talleres (RE) │ Dep. Morón TYC SPORTS PLAY

16:10 Gimnasia (Mdz) │ Alt. Brown DGO TYC SPORTS

18:15 Los Andes │ Quilmes DGO TYC SPORTS

Liga de España

14:30 Mallorca │ Barcelona DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

16:30 Alavés │ Levante DSPORTS 2 / DGO

16:30 Valencia │ Real Sociedad DSPORTS / DGO

Rugby Championship

12:00 Sudáfrica │ Australia DISNEY + PREMIUM ESPN 2

18:10 Los Pumas │ Nueva Zelanda DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

Copa de Italia

13:00 Venezia │ Mantova DSPORTS / DGO

13:30 Como │ Suditrol DSPORTS + / DGO

15:45 Cagliari │ Virtus Entella DSPORTS + / DGO

16:15 Cremonese │ Palermo DSPORTS / DGO

Supercopa de Alemania

15:30 Stuttgart │ Bayern Múnich DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Masters 1000 Cincinatti

16:00 Semifinal: J. Sinner │ T. Armane DISNEY + PREMIUM ESPN 3

19:00 Semifinal Masculina DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Primera B Metropolitana

18:45 San Martín (B) │ Villa Dálmine DSPORTS / DGO

Boxeo de Primera

23:00 Título latino mínimo OMB: Junior Zárate │ Juan Coronel DGO TYC SPORTS

Eredivisie

13:30 Excelsior │ Feyenoord DISNEY + PREMIUM

Top 12 de la URBA

14:00 Newman │ Hindú DISNEY + PREMIUM ESPN 3

15:10 CASI │ Alumni DISNEY + PREMIUM

15:10 San Luis │ Belgrano DISNEY + PREMIUM

15:10 Regatas │ CUBA DISNEY + PREMIUM

15:10 SIC │ La Plata DISNEY + PREMIUM

15:10 Los Tilos │ Buenos Aires DISNEY + PREMIUM ESPN

Knockout

21:00 Argi Cortes │ Bairon Rodriguez DISNEY + PREMIUM ESPN 2

EFL Championship

08:30 Wrexham │ West Bromwich DISNEY + PREMIUM

11:00 Blackburn Rovers │ Birmingham City DISNEY + PREMIUM

Moto GP

09:30 GP Austria: Sprint DISNEY + PREMIUM ESPN 2

LIV Golf – Indianapolis

12:00 Ronda 2 DSPORTS / DGO