Uno de los integrantes de los Red Hot Chili Peppers visitó la Villa 31

Se trata de Anthony Kiedis, quien saludó a quienes lo reconocieron

Los Red Hot Chili Peppers estuvieron recientemente en Argentina para realizar su participación en el festival Lollapalooza, donde tuvieron una gran convocatoria.

Luego, para sorpresa de los fanáticos, se difundieron fotos en las que se ve a Anthony Kiedis, parte del grupo, recorrer la Villa 31 y saludar a los vecinos que lo reconocieron.

Uno de los peatones incluso se sacó una foto con el artista y explicó: "Apenas lo vi le dije a dos amigos que estaban comiendo y no me creyeron hasta que fuimos a verlo y se dieron cuenta. Lo saludé, le dije que me encanta su música, me dijo gracias, le di la mano y le dije gracias por venir".

En la página de Facebook "Unión Peppera Argentina" también puede verse un video del encuentro.