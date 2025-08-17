Actividades: taller de arcilla, danzas y feria

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Taller de Arcilla

En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), el jueves 21 de agosto, a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Consultas: 0221 - 450-3528.

Danza en Garibaldi

El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) ofrece diversas propuestas de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18 hs, con un costo de $17.000. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.

Feria en City Bell

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la feria artesanal edición Día del Niño, hoy de 12 a 19. Más info: 2216548004.