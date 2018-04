Abusos en Independiente: en 2010, un implicado contrató a chicos de las inferiores de otro club

"Estuvo con varios jugadores de fútbol a los que me hizo pagarles en Esperanto (un local bailable del barrio de Palermo que ya no existe). Ya daré los nombres, pero eran de las inferiores de All Boys". Esa fue la confesión que hizo en noviembre de 2010 el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, hoy implicado en los casos de abuso sexual en el Club Atlético Independiente.

Dicha versión nació en el programa Intrusos, cuando el relacionista brindaba una entrevista a Jorge Rial. Según expuso en dicho ciclo televisivo, la persona que “habría estado con varios jugadores”habría sido el ya fallecido mediático Ricardo Fort.

Si bien no se sabe si esta situación que dio a conocer Cohen Arazi realmente existió, ya que se sospecha que el relacionista podría haber inventado la historia a fin de perjudicar al mediático que lo había echado hacía unas semanas, lo concreto es que la entrevista llamó la atención por la acusación que casi ocho años después pesa sobre él. Es que aquella declaración podría ser una pista de los delitos que podría haber cometido con el correr de los años.

Así lo entiende la fiscal del caso de abusos en la institución de Avellaneda, María Soledad Garibaldi, que entiende que, pese a la negación de Cohen Arazi de haber contratado a los chicos de All Boys, hay pruebas que lo comprometen, entre ellas la grabación de dicha entrevista.

Este episodio televisivo que hoy cobra trascendencia judicial se une a las pruebas que motivaron su detención el pasado 29 de marzo: su nombre y su número de teléfono fueron mencionados por algunos de los chicos de la pensión de Independiente en sus declaraciones en Cámara Gesell.